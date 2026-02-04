2025年哈萨克斯坦对巴基斯坦出口激增五倍 双边贸易展现强劲增长势头

根据2025年1月至11月统计数据，双边贸易总额达到1.056亿美元，较2024年同期增长2.1倍。其中，出口成为主要增长引擎，从1120万美元跃升至5640万美元，增幅高达五倍。这一显著变化彻底改善了贸易平衡格局。

对巴出口的快速扩张，主要得益于商品结构持续优化以及多项新品类对巴供应启动。原油出口贡献最大，金额达5290万美元。农工产品供应同样实现大幅增长：豆类出口额达到28.03万美元；焊接设备及机械出口64.1万美元；其他办公设备出口48.1万美元；植物纺织材料出口33.1万美元；纺织机械配件出口22.5万美元。小麦出口额增长4.6倍，达到55.1万美元。这些数据清晰反映出巴基斯坦市场对哈萨克斯坦农产品需求的持续升温。

与此同时，2025年1-11月哈萨克斯坦自巴基斯坦进口也保持正向增长，增幅达19.9%。进口增长主要集中在食品及轻工业品领域。其中，土豆进口额激增近94倍，达到928万美元。针织服装类产品表现尤为突出：其他针织制品进口额增长125倍，至66.3万美元；女式针织服装增长45.8%，达145万美元；T恤及背心增长43.2%，达118万美元。

2025年双边贸易成果充分彰显两国经贸关系正发生质的飞跃。出口五倍增长与贸易平衡明显改善，为进一步扩大货物供应、深化工业与农业合作、巩固哈萨克斯坦生产企业在巴基斯坦市场的地位，奠定了坚实而稳定的基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】