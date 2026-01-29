中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    14:24, 29 一月 2026

    2025年哈萨克斯坦黄金储备增加57吨创历史新高

    （哈萨克国际通讯社讯）根据世界黄金协会（World Gold Council）发布的最新报告，2025年哈萨克斯坦黄金储备增加57吨，创下自1993年以来的年度最高购金纪录。在全球各国央行中，哈萨克斯坦按黄金购入规模位居第二，仅次于波兰。

    报告显示，2025年第四季度，全球各国央行黄金净购买量（购买量减去出售量）达到230吨，环比增长6%。全年央行黄金净购买总量为863吨，虽低于此前连续三年约1000吨的水平，但仍处于历史高位。其中，波兰全年购金102吨，位居首位；哈萨克斯坦以57吨排名第二。

    世界黄金协会指出，2025年大部分时间内，央行购金节奏相对谨慎，主要原因在于国际金价快速上涨，并在年内多次刷新历史高点。黄金储备估值的大幅抬升，使部分央行在增持操作上采取更为保守的策略。

    数据显示，哈萨克斯坦央行在2025年第四季度将黄金储备增加17吨。全年范围内，哈萨克斯坦工业部批准的黄金采购总量为67吨。今年2月，央行暂停出售向国内黄金生产商采购的黄金。

    目前，国际市场黄金期货价格约为每盎司5580美元。分析机构 SBG Securities 认为，美国未来降息预期是推动金价上涨的关键因素之一。在货币政策进一步宽松的情况下，黄金价格存在上探每盎司1万美元的可能。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 金融 黄金储备
