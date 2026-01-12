哈萨克斯坦2025年GDP同比增长6.5%

报道称，按照国家元首指示，政府持续采取系统性措施推进经济多元化发展。过去一年中，工业、交通运输、建筑业和贸易成为拉动经济增长的主要动力。

数据显示，2025年全年工业生产指数增长7.4%，其中制造业同比增长6.4%。分行业看，食品生产增长8.1%，石油炼制产品增长5.9%，化工产品增长9.8%，冶金行业增长1.2%，机械制造业增幅达到12.9%。

工业增长覆盖多个地区，包括阿克托别州、阿拉木图州、阿特劳州、西哈州、江布尔州、卡拉干达州、库斯塔奈州、曼格斯套州、巴甫洛达尔州、北哈州、突厥斯坦州，以及杰特苏州、乌勒套州，同时阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三大城市亦实现增长。

交通运输与仓储领域全年增长20.4%。增长主要得益于货运量增加，尤其是公路和铁路运输，同时部分地区客运量也有所上升。配套运输服务同步扩张，包括货运代理、空中交通管理、机场服务、仓储和粮食及冷藏货物储存服务等。

建筑业同比增长15.9，高于2025年1—11月的14.7%。增长主要来自基础设施和社会项目建设，包括舒适型学校、医疗设施以及交通和工程基础设施。2025年全年住宅竣工面积达2010万平方米，同比提高5.1%。

贸易领域同样保持积极态势，2025年全年增长8.9%。其中，批发贸易贡献超过行业总量的三分之二。推动批发贸易增长的主要商品包括：粮食、种子和动物饲料（增长2.6倍），机械和设备（增长99.8%），医药产品（增长44.1%），汽车及轻型车辆（增长33%），乳制品、鸡蛋、食用油脂（增长25.8%），糖、巧克力及糖果制品（增长21.2%），以及综合类商品（增长12.5%）。

农业、林业和渔业整体增长5.9%，其中种植业增长7.8%，畜牧业增长3.3%。信息与通信领域同比增长3.6%。

【编译：达娜】