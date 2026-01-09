2025年哈萨克斯坦收费公路通行量接近7400万次

统计显示，前5个收费路段贡献了 51% 的通行量，前10个路段合计占比接近 73%。其中，围绕主要城市群和跨境通道的线路最为繁忙，尤其是南部通往乌兹别克斯坦边境的道路，以及连接阿拉木图都市圈的线路。

2025年通行量最高的10条收费公路

阿拉木图 – 科纳耶夫：1180万次 奇姆肯特 – 乌兹别克斯坦边境：930万次 奇姆肯特 – 塔拉兹：650万次 塔拉兹 – 凯纳尔：540万次 奇姆肯特 – 克孜勒奥尔达：480万次 阿斯塔纳 – 铁米尔套：440万次 科纳耶夫 – 塔勒德库尔干：390万次 阿斯塔纳 – 舒钦斯克：370万次 舒钦斯克 – 阔克舍套：320万次 阿斯塔纳 – 巴甫洛达尔：250万次

总体来看，收费公路的高使用率主要集中在人口密集、经济活动活跃及跨境运输频繁的区域。南部干线以及阿拉木图、阿斯塔纳周边道路构成全国收费公路通行的主体。其余路段更多承担区域联通功能，通行量明显低于头部线路。

【编译：达娜】