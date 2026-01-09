中文
    13:23, 09 一月 2026

    2025年哈萨克斯坦收费公路通行量接近7400万次

    哈萨克国际通讯社讯）据道路运输基础设施公司（KazAvtoZhol）通报，2025年哈萨克斯坦收费公路通行次数约 7400万次，显示出收费路网使用率持续提升。截至2026年初，全国共有 26个收费路段，总里程 4883公里。通行流量分布并不均衡，超过一半的出行集中在少数关键线路。

    卡拉干达-巴尔喀什公路升级完工 畅通南北交通大动脉
    Фото: gov.kz

    统计显示，前5个收费路段贡献了 51% 的通行量，前10个路段合计占比接近 73%。其中，围绕主要城市群和跨境通道的线路最为繁忙，尤其是南部通往乌兹别克斯坦边境的道路，以及连接阿拉木图都市圈的线路。

    2025年通行量最高的10条收费公路

    1. 阿拉木图 – 科纳耶夫：1180万次

    2. 奇姆肯特 – 乌兹别克斯坦边境：930万次

    3. 奇姆肯特 – 塔拉兹：650万次

    4. 塔拉兹 – 凯纳尔：540万次

    5. 奇姆肯特 – 克孜勒奥尔达：480万次

    6. 阿斯塔纳 – 铁米尔套：440万次

    7. 科纳耶夫 – 塔勒德库尔干：390万次

    8. 阿斯塔纳 – 舒钦斯克：370万次

    9. 舒钦斯克 – 阔克舍套：320万次

    10. 阿斯塔纳 – 巴甫洛达尔：250万次

    总体来看，收费公路的高使用率主要集中在人口密集、经济活动活跃及跨境运输频繁的区域。南部干线以及阿拉木图、阿斯塔纳周边道路构成全国收费公路通行的主体。其余路段更多承担区域联通功能，通行量明显低于头部线路。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 社会 交通
