2025年哈萨克斯坦通过节水技术节约8.74亿立方米灌溉用水
（哈萨克国际通讯社讯）水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫主持召开会议，专题研究《至2030年水资源管理体系发展构想》的实施进展情况。
根据2025年总结数据显示，全国通过在灌溉农业中推广节水技术，全年共节约用水8.74亿立方米，超出原计划7.28亿立方米的指标。同时，为将输水过程中的损失率从50%降至25%，全国完成了678公里渠道的现代化改造工作，该项任务按计划全部落实。
在监测与评估方面，原计划覆盖192.1万公顷的灌溉土地，最终实际监测面积达到236.53万公顷，超额完成任务。全年共有763名水务行业专业人员接受了技能提升培训，远超预定400人的目标。此外，2025年针对跨界水资源利用与保护谈判团队成员的专项能力建设计划也已全面完成。
会议通报，计划于2025年完成的9项重点措施已全部落实到位，其中包括：建立国家水资源信息系统、起草并签署哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦政府关于跨界水资源联合管理和利用的政府间协议、编制并公布灌溉农业领域现有最先进节水技术清单等。
努尔詹·努尔吉格托夫部长在会上强调：
“今年必须确保构想中所有量化指标全面实现，尤其是在水利基础设施新建、升级和改造领域。同时要进一步加强与其他中央和地方执行机构的协同配合。《构想》不是一般性建议，而是必须全面、高质量完成的战略性文件。”
部长要求各部门以高度的责任感推进后续工作，确保水资源可持续利用目标如期达成。
【编译：木合塔尔·木拉提】