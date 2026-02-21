2025年国内家具产量增长56.7% 出口额翻两番

去年，家具产品产量增长56.7%，达到1651亿坚戈。

家具业在整体工业产值中的占比为0.3%，在加工业产值中的占比为0.5%。这两项指标均高于2024年水平（分别为0.2%和0.4%）。

据专家分析，实际增幅最高的是办公室用木制家具（增长37.2%）、餐厅和客厅用木制家具（增长18.5%）以及金属框架专用座椅（增长2.8%）。

与此同时，卧室用其他木制家具（不含床和衣柜）以及厨房家具板块的产量则出现一定下滑。

2025年，家具产品国内消费市场规模达6.7亿美元，较2024年增长约3%。其中，哈萨克斯坦生产商占据了国内市场的37.8%（一年前这一比例为33.7%）。

家具行业固定资产投资规模超过69亿坚戈。在家具业招商引资方面，突厥斯坦州领跑全国——共引进投资48亿坚戈，约占全国投资总量的70%。资金主要投向办公室和商用家具生产领域。

哈萨克斯坦家具出口额增长4.7倍，达到7220万美元。出口增幅最高的是其他金属家具（增长11.3倍）、金属框架座椅的其他类型（增长5倍）以及塑料家具（增长88.7%）。出口主要面向独联体国家。

2026年，计划在哈萨克斯坦多个地区启动8个家具生产项目。目前，全国注册有1800余家家具及配套零部件生产企业。

【编译：阿遥】