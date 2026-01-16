2025年哈萨克斯坦国家劳动监察机构为6.28万名劳动者维护合法权益

据统计，国家劳动监察机构在全国629家企业开展检查过程中发现，约1.19万名劳动者存在被拖欠工资问题，涉及金额超过31亿坚戈。同时，在对各类组织进行的检查中，共查出劳动权利被侵犯的情况8700余起。

针对存在工资拖欠和劳动权利侵害问题的企业负责人，监管部门依法下达了4245份必须执行的整改指令，并处以总额超过5.243亿坚戈的行政罚款。

在采取包括明确工资清偿时间表和严格还款期限在内的一系列措施后，约1.18万名劳动者的合法权益得到切实保障，累计补发工资达28.5亿坚戈。

此外，确保劳动法律法规得到有效执行仍是哈萨克斯坦劳动和社会保障部重点监管事项之一。

数据显示，2025年国家劳动监察机构共开展6599次检查，发现各类违法违规行为8720起。其中，劳动关系领域违规7089起，劳动安全与职业健康领域违规1585起，就业领域违规46起。

通过上述执法和监管措施，全年共有约5.1万名劳动者的劳动权益得到有效维护。

【编译：达娜】