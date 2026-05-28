阿斯塔纳2025年经济增长11.6% 地区生产总值增长率超过预期

阿斯塔纳市经济与预算规划局局长阿依詹·图格勒巴耶娃在市马斯利哈特（地方议会）会议上披露了上述数据。

图格勒巴耶娃表示，2025年阿斯塔纳发展规划设定了38项目标指标。截至去年年底，24项圆满完成，12项未达预期，2项因最终统计数据尚未公布仍处于校准核实阶段。总体而言，各项指标显示城市发展在关键领域持续进步。

据图格勒巴耶娃介绍，阿斯塔纳经济板块增长势头强劲，地区生产总值增长率达33%，超过原定29%的计划目标。

—2025年，阿斯塔纳经济实现11.6%的增长，主要得益于工业、贸易、建筑及交通物流等领域的活跃发展。期间，固定资产投资总额达2.5万亿坚戈，同比增长21%，-图格勒巴耶娃强调。

据她透露，整个规划实施阶段，阿斯塔纳经济累计吸引投资总额达8.8万亿坚戈，其中私人投资占比高达66%。