2025年哈萨克斯坦就业市场：护士、幼师、司机成最紧缺职业

数据显示，全年约一半岗位需求（66.55万个）集中在技术工人和基层岗位，相应岗位的简历数量占全部简历的48%（69.72万份）。整体来看，2025年75%的岗位需求（约99.9万个）面向具备一定技能或资质的劳动者。

最紧缺的五大职业

从全年岗位需求结构看，医疗、教育及公共服务相关岗位需求最为集中。其中，护士/男护士以2.17万个岗位位居需求榜首，月薪区间为14.3万至17.8万坚戈；幼儿园教师岗位需求为2.12万个，薪资在13.9万至18.2万坚戈之间；汽车司机岗位需求约2万个，月薪15.1万至19.5万坚戈；护理员（护工）岗位需求为1.96万个，薪资为11万至13.3万坚戈。

此外，普通中小学教师同样属于高度紧缺职业，教育行业整体形成了28.7%的岗位需求，占比位居各行业首位。

求职者投递最活跃的岗位

从求职端来看，简历投递最为集中的岗位包括：会计（2.51万份简历，期望月薪30.8万坚戈）、汽车司机（2.36万份，25万坚戈）、幼师（2.21万份，19.9万坚戈）以及法务人员（1.91万份，29.4万坚戈）。

高薪岗位集中在交通与采矿领域

薪资方面，2025年雇主提供的最高月薪集中在专业技术和资源型行业。其中，船舶或航空导航人员月薪为87.5万至90万坚戈；采矿业区段副主管岗位月薪在71.4万坚戈以上；钻机操作员月薪普遍不低于70万坚戈。

从求职者期望薪资来看，飞行员平均期望月薪达190万坚戈，采矿行业部门副主管为120万坚戈，船长岗位为110万坚戈。

行业分布：教育和社会服务占据主导

从行业结构看，岗位需求高度集中在社会导向型领域。其中，教育行业发布岗位38.06万个，占全部岗位的28.7%；“其他服务业”以17.54万个岗位位居第二（13.2%）；医疗卫生行业岗位为11.74万个（8.8%）。上述三大领域合计形成近一半的岗位需求。

此外，农业、制造业、公共管理、建筑、信息与通信、贸易以及交通运输等行业也进入岗位需求前十。

地区差异明显

区域分布方面，岗位发布最活跃的地区为阿斯塔纳市（11.82万个）、突厥斯坦州（9.67万个）和阿拉木图市（9.2万个）。但受人口结构和迁移因素影响，各地区供需不均衡问题较为突出。

北部和东部地区岗位供给明显高于求职人数，包括巴甫洛达尔州、北哈萨克斯坦州、东哈萨克斯坦州和乌勒套州，普遍存在岗位多、简历少的情况。相较之下，南部地区简历数量显著高于岗位数量，尤其在克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州、奇姆肯特市和曼格斯套州，这与当地人口自然增长率较高、劳动力结构年轻化密切相关。

季节性波动与人口结构特征

数据显示，2025年就业市场呈现明显季节性特征。求职活跃度在7月达到峰值（14.8万份简历），而岗位需求高峰集中在8月至10月。

从人口结构看，女性求职者略占多数（55%）。求职人群主要集中在35—44岁，其次为45—54岁和16—24岁年龄段。年轻求职群体中女性比例明显偏高，而55—64岁群体中男性比例相对较高。

