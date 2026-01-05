哈萨克斯坦市场：2025年KASE股票价格表现分化明显

年度涨幅领先个股

Forte银行（Forte Bank）（+140.4%）

ForteBank成为2025年KASE市场的最大赢家。受稳健的财务表现及投资者信心增强影响，该行股价全年上涨超过2.4倍。2025年7月，ForteBank股价从8坚戈一度升至32坚戈，市值显著扩大。尽管年末三个月股价回落至11–16坚戈区间，但全年涨幅仍达到140.4%。此前，ForteBank完成对Home Bank的收购并启动整合，使其在银行业中“头部阵营”的地位进一步巩固。

中央信贷银行（Bank CenterCredit）（+101.7%）

Bank CenterCredit同样实现翻倍增长，凸显银行板块在2025年成为KASE的主要市场驱动力。年初股价约为2 210坚戈，9月一度升至5 780坚戈以上并刷新历史高点。尽管年末回落至4 660坚戈，全年涨幅仍超过100%，成为KASE指数中表现最突出的股票之一。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）（+48.2%）

受国际油价环境改善及市场对国家石油公司的持续关注推动，KazMunayGas股价稳步走高。2025年11月，股价升至22 508坚戈，刷新历史纪录。全年累计上涨48.2%，按市值计算，仍是哈萨克斯坦最具价值的上市公司。

哈萨克原子能公司（Kazatomprom）（+38.2%）

全球铀资源需求上升及公司战略地位凸显，为Kazatomprom股价提供支撑。年末股价升至32 400坚戈，创历史新高，全年涨幅达38.2%。

人民银行（Halyk Bank）（+37.6%）

作为哈萨克斯坦最大的商业银行，Halyk Bank凭借稳健的商业模式及较高分红水平，实现了接近38%的年度涨幅。尽管年内进行的二次公开发行（SPO）对股价形成一定压力，但全年仍录得显著上涨。

中等涨幅个股（防御型表现）

哈萨克斯坦石油运输公司（KazTransOil）：+15.9%

阿斯塔纳航空公司（Air Astana）：+11.0%

哈萨克斯坦国家电网管理公司（KEGOC）：+2.2%

上述公司未出现爆发式上涨，但为投资者提供了相对稳定的回报，被视为市场中的“防御型资产”。

年度表现不佳个股

哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)（–0.8%）

Kcell电信公司（–0.8%）

电信板块全年基本处于停滞状态，股价波动有限。

Freedom Holding Corp.（–4.8%）

受外部因素及高波动性影响，Freedom Holding Corp.在8月创下历史高点后回落，全年跌幅为4.8%。

Kaspi.kz（–25.9%）

Kaspi.kz成为2025年市场中最令人意外的“失意者”。在此前多年快速上涨后，投资者开始集中获利了结。8月股价一度达到52 000坚戈，此后持续下行，全年跌幅达25.9%。市值排名也由此前领先位置降至仅次于KazMunayGas和Kazatomprom的第三位。

【编译：达娜】