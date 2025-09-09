2025年哈萨克斯坦最具影响力女性排行榜揭晓

榜单显示，家庭银行（Otbasy bank）董事会主席莱扎特·伊布拉吉莫娃上升一位，排名第四。第五位是“仁慈”志愿协会基金会创始人兼主任阿鲁詹·萨因，跻身前五。

第六至十位依次为：劳动和社会保障部部长斯维特拉娜·扎克珀娃、“幼儿（saby）”基金会创始人及企业家埃塞勒·塔斯马甘别托娃、“母亲之家”基金会联合创始人阿娜尔·拉希莫娃、哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆珊·卡吉巴耶娃，以及“哈萨克斯坦议会发展基金会”主席扎乌列什·巴塔洛娃。

第十一至十五位分别为：《Orda》刊物主编古丽娜尔·巴吉肯诺娃、总统助理塔玛拉·杜伊谢诺娃（较去年下降九位）、Lancaster集团股东高哈尔·卡帕罗娃、宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃，以及Aubakirova学校创始人兼负责人扎尼娅·奥巴基洛娃。

此外，榜单还包括阿斯塔纳金融中心负责人叶莲娜·巴赫穆托娃、儿童权益专员迪娜拉·扎基耶娃、“达拉”慈善基金会发起人古丽娜尔·多萨耶娃、哈萨克斯坦央行-国家银行副行长阿丽娅·莫勒达别科娃、总统顾问昆苏鲁·扎卡利亚、AIX董事会成员阿塞尔·穆卡詹诺娃、Zhanna Kan品牌创始人兼所有人詹娜·坎、交通部民航委员会负责人萨尔塔纳特·托姆皮耶娃、“达穆”基金会董事会成员阿琳娜·阿尔达姆别尔根，以及Qaganat创始人池娜拉·布甘巴耶娃。

今年首次上榜的包括斯维特拉娜·扎克珀娃、高哈尔·卡帕罗娃、扎尼娅·奥巴基洛娃、叶莲娜·巴赫穆托娃、迪娜拉·扎基耶娃、詹娜·坎、萨尔塔纳特·托姆皮耶娃和池娜拉·布甘巴耶娃。

据悉，该榜单从经济、政治和公民社会领域挑选出120余位知名且具影响力的女性，经过初步筛选确定45名候选人。评选中采用6分制（0至5分），由独立商界代表和商业协会负责人组成的专家小组进行评分。专家评分占总分的90%，其余10%基于资本、管理资产、公益基金会预算、业务规模及项目成果等指标。

《福布斯女性哈萨克斯坦》杂志于2024年9月首次发布最具影响力女性排行榜。该榜单为杂志的评估性报道，旨在展现哈萨克斯坦女性在各领域的杰出贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】