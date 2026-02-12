2025年哈萨克斯坦居民购入黄金1.1吨 共计逾4万块金条

数据显示，与2024年相比，去年金条销售量减少近一半。2024年居民共购买约2.5吨黄金金条。与此同时，2025年全球黄金市场价格上涨幅度高达60%。

自该项目启动以来，累计已售出黄金金条263,479块，总重量达到9吨。

从地区分布来看，购买黄金金条的主要为阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特三地居民。

目前，居民可通过Halyk Bank、欧亚银行、Alatau City Bank以及Bank CenterCredit等银行，或通过私人兑换点购买黄金金条，并可按市场价格进行回售。

在规格方面，最受欢迎的是10克金条，占总销量的26%。其次为5克（22%）、100克（20%）、20克（19%）和50克（13%）规格。

每块金条均配有防护包装，表面光洁，带有微缩文字和防伪压纹边缘设计，以防损坏。未拆封的包装同时作为质量证书，因此建议妥善保存，避免损坏包装。

国家银行指出，黄金金条被视为稳健的投资工具，居民可在授权银行自由买卖。

【编译：木合塔尔·木拉提】