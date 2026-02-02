2025年哈萨克斯坦盈利能力最强的五大银行出炉
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦央行统计数据报道，截至2026年初，哈萨克斯坦银行业在2025年实现净利润2.7万亿坚戈，其中2025年12月单月利润为2190亿坚戈。与2024年相比，银行业整体利润同比增长6.6%。
按2025年全年净利润计算，盈利排名前五的银行整体格局较为稳定，入榜的均为资产规模居前的大型银行（不含国有住房储蓄银行，其盈利水平仍低于部分私营银行）。
排名如下：
-
人民银行（（Halyk Bank））
净利润 9769亿坚戈，同比增长 15.6%
-
Kaspi银行
净利润 5715亿坚戈，同比增长 7.7%
-
中央信贷银行（Bank CenterCredit）
净利润 2402亿坚戈，同比增长 23.1%
-
Forte银行
净利润 1823亿坚戈，同比增长 14%
-
Alatau City银行
净利润 1448亿坚戈，同比下降 7.6%
其中，人民银行在盈利规模上明显拉开与其他银行的差距，稳居行业首位。
其他银行盈利表现
-
家庭银行
2025年实现净利润 1275亿坚戈（其中12月为228亿坚戈）
-
花旗银行（Citibank Kazakhstan）
以大型项目投资业务为主，2025年净利润 780亿坚戈（12月为76亿坚戈），排名第七，表现超出预期
-
RBK银行
净利润 640亿坚戈
-
Bereke银行
净利润 600亿坚戈
-
俄罗斯外贸银行哈萨克斯坦分行（VTB Bank Kazakhstan）
净利润 455亿坚戈
亏损银行情况
2025年仅有一家银行出现亏损，即由小额金融机构改制而来的BNK商业银行。该行于2025年夏季完成转型，半年内累计亏损 25亿坚戈。
2025年12月单月利润排名
2025年12月银行盈利排名与全年整体格局基本一致，但名次有所变化：
-
人民银行 —— 800亿坚戈
-
Kaspi银行 —— 530亿坚戈
-
家庭银行 —— 228亿坚戈
-
Alatau City银行 —— 177亿坚戈
-
Forte银行 —— 155亿坚戈
银行业收入结构变化
数据显示，2025年银行业总收入同比增长38%，达到98.8万亿坚戈。推动收入增长的主要来源并非传统利息收入，而是非利息收入，规模达 89.3万亿坚戈，同比增长 39.6%。
其中，资产重估收益增长最为显著，较上一年增加 24万亿坚戈，达到 83万亿坚戈，成为银行业收入扩张的主要驱动力。
【编译：达娜】