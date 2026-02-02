2025年哈萨克斯坦盈利能力最强的五大银行出炉

按2025年全年净利润计算，盈利排名前五的银行整体格局较为稳定，入榜的均为资产规模居前的大型银行（不含国有住房储蓄银行，其盈利水平仍低于部分私营银行）。

排名如下：

人民银行（（Halyk Bank））

净利润 9769亿坚戈，同比增长 15.6% Kaspi银行

净利润 5715亿坚戈，同比增长 7.7% 中央信贷银行（Bank CenterCredit）

净利润 2402亿坚戈，同比增长 23.1% Forte银行

净利润 1823亿坚戈，同比增长 14% Alatau City银行

净利润 1448亿坚戈，同比下降 7.6%

其中，人民银行在盈利规模上明显拉开与其他银行的差距，稳居行业首位。

其他银行盈利表现

家庭银行

2025年实现净利润 1275亿坚戈（其中12月为228亿坚戈）

花旗银行（Citibank Kazakhstan）

以大型项目投资业务为主，2025年净利润 780亿坚戈（12月为76亿坚戈），排名第七，表现超出预期

RBK银行

净利润 640亿坚戈

Bereke银行

净利润 600亿坚戈

俄罗斯外贸银行哈萨克斯坦分行（VTB Bank Kazakhstan）

净利润 455亿坚戈

亏损银行情况

2025年仅有一家银行出现亏损，即由小额金融机构改制而来的BNK商业银行。该行于2025年夏季完成转型，半年内累计亏损 25亿坚戈。

2025年12月单月利润排名

2025年12月银行盈利排名与全年整体格局基本一致，但名次有所变化：

人民银行 —— 800亿坚戈 Kaspi银行 —— 530亿坚戈 家庭银行 —— 228亿坚戈 Alatau City银行 —— 177亿坚戈 Forte银行 —— 155亿坚戈

银行业收入结构变化

数据显示，2025年银行业总收入同比增长38%，达到98.8万亿坚戈。推动收入增长的主要来源并非传统利息收入，而是非利息收入，规模达 89.3万亿坚戈，同比增长 39.6%。

其中，资产重估收益增长最为显著，较上一年增加 24万亿坚戈，达到 83万亿坚戈，成为银行业收入扩张的主要驱动力。

【编译：达娜】