2025年前7个月哈萨克斯坦GDP同比增长6.3%

分领域看，商品生产增长8.3%，服务业增长5.2%，其中运输和贸易是增速最快的板块。工业总产值增长6.9%。

对GDP增长贡献最大的行业依次为：运输和仓储业（+22.5%）、建筑业（+18.5%）、批发和零售业（+8.6%）、采矿业（+8.5%）以及制造业（+6.1%）。

运输和仓储业增幅达22.5%，得益于铁路、管网及公路货运量的大幅上升。建筑业工程量增长18.5%，主要来自突厥斯坦州（+34.6%）的学校、铁路、公路建设项目，阿克托别州（+25.6%）的舒适校园计划和道路重建工程，以及江布尔州（+13.1%）和东哈州（+5.9%）的住宅、医疗设施和电网建设。

贸易额增长8.6%。其中，批发贸易增长9.5%，贡献超过总增幅的三分之二；零售贸易增长6.6%。库斯塔奈州（+17.6%）、北哈州（+12%）和阿斯塔纳（+9.2%）表现突出，粮食、农化产品、食品、燃料、医药品和技术设备等销售量快速上升。

工业生产总量增长6.9%，各地区均实现增长，其中江布尔州（+18.2%）、北哈州（+14.9%）、奇姆肯特市（+15.8%）、阿拉木图市（+13.5%）和突厥斯坦州（+12.3%）增幅居前。

制造业增长6.1%，主要受机械制造（+14%）、食品工业（+9.2%）、石油产品加工（+8.6%）、化学工业（+6%）及冶金（+1.3%）等行业带动。

农林渔业总产值保持3.7%的增长，其中畜牧业增长3.4%，得益于牛奶产量（+6.1%）、牲畜家禽育肥（+2.1%）及鸡蛋产量（+0.9%）的增加。

【编译：阿遥】