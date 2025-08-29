哈萨克斯坦2025年前7个月生产肉类60.88万吨 牛肉产量保持增长

截至7月底，全国牛存栏量达870万头，其中奶牛数量450万头，同比增长3.1%。小牛数量增至270万头，同比增长17.9%，为未来进一步增加产量奠定了基础。

1—7月，全国肉类总产量为60.88万吨，同比增长1.8%，其中牛肉产量为20.57万吨。这表明国内市场供应充足，行业发展态势良好。

目前，生产商出售活牛的批发价在每公斤2400–3100坚戈之间，零售价因地区不同在3000–3700坚戈之间。价格上涨主要与国内因素相关，包括：育种补贴取消，电力（+11.3%）、天然气（+15.9%）、水（最高+96%）等能源成本上升，饲料、燃料、兽药价格增加，农业劳动力工资上涨，以及供应链中间环节的影响。

与此同时，哈萨克斯坦牛肉在国际市场上的需求持续增加。2025年上半年，牛肉出口量达1.61万吨，同比增长2.4倍。主要出口目的地包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国和阿联酋，显示出国产牛肉的质量和竞争力。

目前，全国育肥场的负荷率为35–40%。为提升利用率，自2025年8月1日起实施年利率5%、为期12个月的优惠贷款计划，总额500亿坚戈。该计划将用于购买小牛、饲料、燃料及设备，预计可将育肥场负荷率提升至60%以上。

尽管价格上涨，但现有牛肉价格仍能保证生产者获利。国家支持措施不仅避免了供应减少，反而促进了产量提升，确保了国内市场的充分供应。

【编译：达娜】