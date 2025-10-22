哈萨克斯坦2025年前8个月贸易概览：能源出口强势，进口聚焦成品

根据哈萨克斯坦国家统计局数据，哈萨克斯坦对外贸易呈现明显分化：出口以原材料和金属为主，进口则聚焦工业成品和消费品。

出口地理格局：原材料导向的主要市场

2025年前8个月，哈萨克斯坦主要出口目的地包括：

意大利：210亿美元

中国：187亿美元

俄罗斯：105亿美元

荷兰：75亿美元

土耳其：48亿美元

乌兹别克斯坦：44亿美元

意大利位列榜首，是哈萨克斯坦原油的主要进口国。在国家能源独立政策及OPEC+协议框架下，哈萨克斯坦对意大利的原油出口成为欧洲能源平衡的重要部分。2025年，石油和天然气凝析液出口收入达258亿美元，约占总出口的近一半。

对华出口达187亿美元，涵盖石油、铜、铁合金及化工产品。中国是哈萨克斯坦最大贸易伙伴和战略盟友，“一带一路”倡议下，双方运输物流联系日益紧密。

对俄出口为105亿美元，主要包括农产品、食品原料和石油产品。然而，地缘政治因素导致近年双边经济关系复杂化，物流及支付体系变化影响了出口流向。

Фото: Азертадж

出口结构：能源与金属占主导

哈萨克斯坦出口约70%为原材料。前20大出口商品中，石油和天然气凝析液位居第一，达258亿美元，其次包括：

铜及未加工铜：24.6亿美元

无机化学品：20.8亿美元

铁合金：13.9亿美元

小麦及小麦混合物：9.519亿美元

天然气：6.082亿美元

这一结构反映了哈萨克斯坦经济的工业化特征：出口以初级产品为主，附加值较低。例如，铜和铝多以未加工形式出口，而电缆、电子产品及汽车零部件等成品则需进口。

尽管近年来哈萨克斯坦大力支持加工行业，但仍未完全摆脱原材料依赖。出口收入随全球油价波动而剧烈变动。2025年，布伦特原油价格稳定在80-85美元/桶区间，有助于维持出口收益。

Фото: shutterstock

进口结构：成品主导的消费需求

哈萨克斯坦进口以成品为主，暴露出经济薄弱环节。主要进口商品包括：

轻型乘用车：16.8亿美元

药品：11.9亿美元

通讯设备：8.66亿美元

服装及针织品：8.287亿美元

汽车零部件：7.152亿美元

计算机及信息技术设备：6.42亿美元

进口以消费品为主，居民生活水平提升及本土生产不足导致对外依赖加剧。例如，尽管国内有制药产业，但70%以上的药品依赖进口；家用电器和智能手机几乎全部从国外采购。

此外，重型机械、挖掘机及工业设备进口耗资巨大，显示制造业技术依赖性较高。

进口伙伴：俄罗斯与中国占主导

进口额最大的国家为俄罗斯（294亿美元）和中国（291亿美元），两者合计占哈萨克斯坦进口总额的50%以上。

俄罗斯主要供应燃料产品、建筑材料、食品和工业设备。中国则提供家用电器、电子产品、轻工业品和汽车。

其他主要进口来源包括德国（46亿美元）、韩国（37亿美元）和美国（35亿美元），主要提供高科技设备和车辆。

土耳其和乌兹别克斯坦也在进口市场占有一席之地，分别供应服装、日用品及食品、建筑材料。

Фото: Gazeta.uz

贸易平衡：出口占优但存结构风险

哈萨克斯坦出口规模超过进口，保持贸易顺差。然而，出口以原材料为主、进口依赖成品的结构显示出不平衡性。

国家统计局数据显示，2025年前8个月出口呈负增长，进口则有所上升。

经济学家指出，低附加值出口将长期制约经济增长：原材料收入不稳，而成品依赖加剧汇率波动压力。

未来方向：工业多元化与区域一体化

哈萨克斯坦对外贸易政策需聚焦出口结构多元化，具体措施包括：

深化冶金、石油化工和机械制造等加工产业；

推动农产品深加工及出口，如肉类、乳制品和面粉；

升级数字化及物流基础设施。

展望未来，哈萨克斯坦有望通过“跨里海国际运输路线”（中间走廊）在亚欧运输中发挥关键作用，拓展至欧洲、土耳其及中东的出口渠道，推动成品出口，降低对原材料的依赖。

Фото: Акорда

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫进行的会晤期间，共同听取了两国专家关于“中间走廊”发展项目的系统性工作汇报。

【编译：木合塔尔·木拉提】