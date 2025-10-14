中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:09, 14 10月 2025 | GMT +5

    格鲁吉亚2025年前9个月外贸额增长9.1%，创近年新高

    哈萨克国际通讯社讯）据格鲁吉亚国家统计局数据，2025年1至9月，格鲁吉亚外贸总额达185.45亿美元，同比增长9.1%。其中，出口额增长7.7%至51.51亿美元，进口额增长9.7%至133.94亿美元，贸易逆差为82.42亿美元，占总贸易额的44.4%。

    import export
    Фото: Kazinform

    过去三年，格鲁吉亚外贸结构持续呈现积极态势。2022年外贸总额为191亿美元，2023年增至217亿美元，2024年进一步升至234亿美元。尽管2025年增速有所放缓，但贸易额仍高于2022年水平，可与危机前时期媲美。

    按月度数据看，2025年3月、7月和9月贸易额最高，均超过20亿美元。其中，9月出口表现尤为突出，达7.03亿美元，为今年前9个月最佳。

    格鲁吉亚的主要贸易伙伴仍为土耳其、阿塞拜疆、俄罗斯、中国和亚美尼亚。这些国家占据了出口和进口的主要份额，并在区域交通和能源联系中发挥关键作用。经济专家指出，贸易额增长反映了格鲁吉亚生产和出口潜力的扩大，以及其在国际物流链，尤其是连接东西欧亚的跨里海走廊中作用的增强。

    此前，哈通社曾报道，格鲁吉亚通货膨胀率在过去两年达到最高水平。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    统计 经济 进出口 格鲁吉亚
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读