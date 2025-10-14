格鲁吉亚2025年前9个月外贸额增长9.1%，创近年新高

过去三年，格鲁吉亚外贸结构持续呈现积极态势。2022年外贸总额为191亿美元，2023年增至217亿美元，2024年进一步升至234亿美元。尽管2025年增速有所放缓，但贸易额仍高于2022年水平，可与危机前时期媲美。

按月度数据看，2025年3月、7月和9月贸易额最高，均超过20亿美元。其中，9月出口表现尤为突出，达7.03亿美元，为今年前9个月最佳。

格鲁吉亚的主要贸易伙伴仍为土耳其、阿塞拜疆、俄罗斯、中国和亚美尼亚。这些国家占据了出口和进口的主要份额，并在区域交通和能源联系中发挥关键作用。经济专家指出，贸易额增长反映了格鲁吉亚生产和出口潜力的扩大，以及其在国际物流链，尤其是连接东西欧亚的跨里海走廊中作用的增强。

此前，哈通社曾报道，格鲁吉亚通货膨胀率在过去两年达到最高水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】