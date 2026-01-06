中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    10:55, 06 一月 2026 | GMT +5

    2025年前三季度中国对哈直接投资超越俄罗斯

    （哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦央行——国家银行统计数据，2025年第三季度，哈萨克斯坦吸引外国直接投资总额达47亿美元。

    инвестиция
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    其中，超过10亿美元流入加工制造业以及汽车贸易与维修领域，9.97亿美元投向采矿业，7.72亿美元进入交通运输业，6.974亿美元用于金融和保险活动。

    主要投资来源国如下：

    1. 中国投资12亿美元（第一季度8.15亿美元，第二季度5.962亿美元）；
    2. 俄罗斯投资9.505亿美元（第一季度5.307亿美元，第二季度6.613亿美元）；
    3. 荷兰投资6.384亿美元（第一季度15亿美元，第二季度77.067亿美元）；
    4. 瑞士投资4.695亿美元（第一季度1.091亿美元，第二季度4.706亿美元）；
    5. 比利时投资3.572亿美元（第一季度2.155亿美元，第二季度1.83亿美元）。

    荷兰投资者已连续第三季度减少对哈投资，而俄罗斯投资呈现增长态势。中国投资额较第二季度翻了一番。

    前三季度累计来看，荷兰以28.8亿美元投资总额位居首位，中国以26亿美元紧随其后，俄罗斯以21亿美元排名第三。2025年年初至今，哈萨克斯坦吸引外国直接投资总额达149亿美元。

    这一数据表明，中国已超越俄罗斯，成为哈萨克斯坦2025年第三季度最大投资来源国，凸显中哈经贸合作持续深化与强劲活力。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

