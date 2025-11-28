10:53, 28 11月 2025 | GMT +5
2025年前十个月哈萨克斯坦收费公路收入达720亿坚戈 全部用于道路维护与更新
（哈萨克国际通讯社讯）据“哈萨克公路（Қазавтожол）”公司公布，2025年1月至10月，全国收费公路累计收入720亿坚戈，同比增长显著。这些资金全部来自驾驶员缴纳的通行费，用于道路养护、维修和现代化改造，不占用国家预算一分钱。
公司强调，法律严格规定收费公路运营方只能将收入用于指定用途，所有资金均进入专款专用账户，直接用于道路施工和收费系统技术维护，不得挪作他用。今年收费路段总长度新增4 883公里，成为收入增长的主要原因。
700亿坚戈已直接转化为实实在在的工程量：修复路面61.4万平方米，新安装4300余块交通标志，购置包括冬季除雪专用拖拉机在内的一批新设备。
“哈萨克公路”公司表示，收费公路资金使用接受检察院、国家安全委员会、最高审计院、内务部国家审计委员会等多部门常态化监管，透明度极高。
2024年全年收费公路收入为530亿坚戈，用于修复超过4.3万平方米路面、划设1.76万公里标线、安装近2.9万根信号柱、清运230万立方米以上积雪，并采购680台（套）专业设备。
【编译：木合塔尔·木拉提】