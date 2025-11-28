2025年前十个月哈萨克斯坦收费公路收入达720亿坚戈 全部用于道路维护与更新

（哈萨克国际通讯社讯）据“哈萨克公路（Қазавтожол）”公司公布，2025年1月至10月，全国收费公路累计收入720亿坚戈，同比增长显著。这些资金全部来自驾驶员缴纳的通行费，用于道路养护、维修和现代化改造，不占用国家预算一分钱。