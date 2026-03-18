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    20:47, 18 三月 2026 | GMT +5

    2025年哈萨克斯坦登记结婚人数为11.59万对

    哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局公布的数据，2025年，哈萨克斯坦共登记结婚11.59万对，总结婚率为每千人5.69对。

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    Фото: Pixabay.com

    数据显示，阿斯塔纳市的结婚率最高（每千人6.75对），其次是卡拉干达州（6.32对）和东哈萨克斯坦州（6.27对）。克孜勒奥尔达州的结婚率最低（5.06对）。

    城市地区登记结婚7.89万对（占68.1%），农村地区登记结婚3.7万对（占31.9%）。

    此外，男性初婚平均年龄为 27.9 岁，女性初婚平均年龄为 25.3 岁。

    男性初婚比例为77%，女性初婚比例为78%。离婚后再婚的比例，男性为2​​2%，女性为21%。

    2025 年，大多数婚姻登记都在夏季月份进行：6 月 – 11,848 例，7 月 – 12,955 例，8 月 – 12,418 例。

    去年，结婚的人中，80.4%是同族婚姻，19.6%是跨族婚姻。

    2025年，共登记离婚4.57万起。其中，3.4万起（74.4%）在城市地区登记，1.17万起（25.6%）在农村地区登记。

    全国年度离婚率为每千人2.24例。离婚率最高的是巴甫洛达尔地区，为3.43例，其次是卡拉干达州（3.41例）和北哈萨克斯坦州（3.28例）。离婚率最低的是突厥斯坦州，为1.03例。

    按婚姻时长划分，离婚率最高的是结婚1-4年的夫妇（35%）。结婚5-9年的夫妇离婚率为24%，而结婚一年内的离婚比例为8%。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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