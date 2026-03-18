2025年哈萨克斯坦登记结婚人数为11.59万对

数据显示，阿斯塔纳市的结婚率最高（每千人6.75对），其次是卡拉干达州（6.32对）和东哈萨克斯坦州（6.27对）。克孜勒奥尔达州的结婚率最低（5.06对）。

城市地区登记结婚7.89万对（占68.1%），农村地区登记结婚3.7万对（占31.9%）。

此外，男性初婚平均年龄为 27.9 岁，女性初婚平均年龄为 25.3 岁。

男性初婚比例为77%，女性初婚比例为78%。离婚后再婚的比例，男性为2​​2%，女性为21%。

2025 年，大多数婚姻登记都在夏季月份进行：6 月 – 11,848 例，7 月 – 12,955 例，8 月 – 12,418 例。

去年，结婚的人中，80.4%是同族婚姻，19.6%是跨族婚姻。

2025年，共登记离婚4.57万起。其中，3.4万起（74.4%）在城市地区登记，1.17万起（25.6%）在农村地区登记。

全国年度离婚率为每千人2.24例。离婚率最高的是巴甫洛达尔地区，为3.43例，其次是卡拉干达州（3.41例）和北哈萨克斯坦州（3.28例）。离婚率最低的是突厥斯坦州，为1.03例。

按婚姻时长划分，离婚率最高的是结婚1-4年的夫妇（35%）。结婚5-9年的夫妇离婚率为24%，而结婚一年内的离婚比例为8%。

【编译：小穆】