2025年金融日论坛在阿斯塔纳举行 聚焦未来资本

本届论坛主题为“奠定未来的资本”，巧妙利用“capital”一词的双重含义：一是阿斯塔纳作为哈萨克斯坦首都（capital），是连接东西方的快速发展金融中心；二是资本（capital）作为可持续增长的驱动力。在全球资本竞争日益激烈的背景下，高效利用资源成为应对气候变化、经济增长和技术进步等挑战的关键。

哈萨克斯坦政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫在论坛上表示：

“欢迎参加聚焦发展中市场基础设施投资的专题讨论。基础设施是经济增长的核心驱动力之一。位于欧亚大陆中心的哈萨克斯坦将基础设施发展列为国家政策优先事项。我们致力于打造现代运输走廊，发展过境潜力，并积极吸引能源和数字技术领域的私人投资。”

Фото: Дәулет Ізтілеу/Kazinform

为期两天的阿斯塔纳金融日吸引了来自全球70多个国家的5000多名与会者，包括经纪人、银行家、投资者、创新者，以及金融、科技、公共和准公共部门代表。

波兹姆巴耶夫强调指出，发展中市场正迎来基础设施突破的机遇，而哈萨克斯坦将为国际伙伴提供在各领域联合实施新项目的独特机会。

“哈萨克斯坦政府是可靠且可预测的合作伙伴。我相信，此次论坛开启的对话将为长期合作、新项目和可持续发展奠定坚实基础。”他说。

论坛聚焦三大主题：金融资本、基础设施资本和制度资本。主办方表示，本届论坛的亮点是AFD展览中心（AFD Exhibition Hub），这一统一展示平台汇聚了资本和数字创新领域的企业，为展示创新解决方案、提升市场地位及与战略伙伴建立直接联系提供了空间。

【编译：木合塔尔·木拉提】