2025年新房价格上涨10%

据naryk.kz报道，这一指标在全国各地的涨幅有所不同。

数据显示，巴甫洛达尔州新建住房价格增幅最大（+22.2%），其次是奇姆肯特市（+13.3%）、阿拉木图州（+12.6%）、杰特苏州（+11.3%）和克孜勒奥尔达州（+10.4%）。

增长率最低的地区有：阿拜州（+1.5%）、东哈萨克斯坦州（+1.9%）、突厥斯坦州（+2.5%）、北哈萨克斯坦州（+2.6%）、卡拉干达州（+3.3%）。

根据 2025 年的统计结果，哈萨克斯坦二手房市场的公寓价格平均上涨了 8.7%。

据统计，全国有7个地区的增长率高于全国平均水平（8.7%）：阿克托别州 +16.0%（全国最高指标），巴甫洛达尔州（+14.8%），阿拉木图 （+13.7%），突厥斯坦州 （+12.8%），杰特苏州 （+11.9%），阿特劳州 （+10.7%），北哈萨克斯坦州和阿克莫拉州 （+9%）。

增长率最低的地区是：卡拉干达州（+0.1%），东哈萨克斯坦州 （+0.4%），克孜勒奥尔达 （+1.8%），曼格斯套 （+2.7%），西哈萨克斯坦州 （+3.4%）。