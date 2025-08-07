2025年上半年哈萨克斯坦生产5600万坚戈乐器

数据显示，1月至6月，全国共生产了价值5600万坚戈的各类音乐乐器，包括钢琴、管弦乐器、拨弦乐器以及节拍器等。相比2024年同期下降4.1%。目前，全国共有20个地区中8个地区开展乐器生产，其中阿拉木图市占据主导地位，产值为3800万坚戈，占全国总量的68%，但同比也减少了7.8%。排名其后的是阿拉木图州（770万坚戈）和江布尔州（450万坚戈）。

在价格方面，2025年7月，传统乐器冬不拉与吉他的平均价格环比上涨0.3%，同比上涨5.6%。其中，价格涨幅最显著的地区包括西哈州（2.1%）、突厥斯坦州（1.9%）和阿拉木图市（0.7%）。其他地区价格则保持相对稳定。

若按年比较，几乎所有地区的冬不拉与吉他价格均有所上涨，仅突厥斯坦州出现1.5%的小幅下降；巴甫洛达尔州、阿拉木图州以及乌勒套州价格则保持不变。涨幅最大的地区包括阿克莫拉州（16.4%）、江布尔州（15.1%）和阿克托别州（12.4%），而涨幅最小的是杰特苏州，仅为1.2%。

与此同时，哈萨克斯坦的音乐录制和发行行业也出现大幅缩减。2025年第一季度，该领域服务总额为3336亿坚戈，同比下降36.2%。其中，阿拉木图市仍居首位，服务总额达2367亿坚戈，占全国总量近71%，但较去年同期下滑46.3%。紧随其后的是阿拉木图州（255亿坚戈）和江布尔州（195亿坚戈）。

【编译：达娜】