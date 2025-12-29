2025年哈萨克斯坦健康生活方式指数升至35.7%

近日，卫生部国家科学卫生发展中心完成了2025年度“全民践行健康生活方式比例”的全国性专题研究。

该项研究在《2026年前卫生发展构想》框架下开展。研究基于具有代表性的人口样本实施社会学问卷调查，覆盖全国17个州和3个直辖市，共有13,617名受访者参与。

在过去四年中，这一常态化监测体系不仅持续记录民众健康行为的变化趋势，还对主要行为性风险因素进行了系统追踪。这些因素包括吸烟、酗酒、身体活动不足、蔬菜水果摄入偏少以及食盐摄入过量等，均被认为是慢性非传染性疾病发生的重要诱因。

卫生部表示，2025年的统计结果延续了此前形成的向好态势。健康生活方式适应性综合指标由2024年的34.2%上升至2025年的35.7%。其中，能够完全遵循健康生活五大核心要素的高适应性公民比例由7.2%提高至8.4%；达到达标（基本满意）水平的人群比例也从27.0%小幅上升至27.3%。

调查结果同时显示，不同社会人口统计学群体在健康生活方式适应程度方面存在明显差异。

卫生部对此解释称，女性、受过高等教育的人群以及城市居民，整体表现出更为稳定和持续的健康行为模式。相比之下，男性、45岁至59岁年龄段的公民，以及受教育程度较低的人群，在行为性风险因素方面仍属于相对易受影响的群体。

研究结果将为进一步优化公共卫生战略、制定更具针对性的疾病预防和健康促进措施，提供科学、可靠的事实依据。

【编译：阿遥】