2025年哈萨克斯坦生育和育儿补助发放规模超8068亿坚戈

数据显示，2025年，国家预算及国家社会保险基金共同向符合条件人群发放与生育以及子女1.5岁前照护相关的各类补助，合计金额达8068亿坚戈。

2025年，国家预算共向33.8万人发放生育一次性补助，总额611亿坚戈。其中，仅12月份就有2.59万人领取补助，金额达47亿坚戈。该补助适用于生育、收养或监护子女的哈萨克斯坦公民、归侨（血亲同胞），以及在哈永久居住的外国公民。

按照2025年标准，生育补助金额如下：

第一、第二、第三个孩子：38倍按月计算指数，即 149,416坚戈；

第四个及以上孩子：63倍按月计算指数，即 247,716坚戈。

若照护子女者未参加强制社会保险体系，但其抚养、收养或监护的子女未被计入另一方家庭，同样有权领取育儿补助。2025年，子女1.5岁前育儿补助共覆盖12.53万人，支付金额约440亿坚戈；其中12月份发放金额38亿坚戈，覆盖12.89万人。

对于参加强制社会保险的在职人员，若因怀孕、生育或收养新生儿导致收入损失，可在整个产假期间领取社会保险金。补助金额取决于过去12个月的平均缴费收入以及产假天数。

2025年，该项一次性社会保险金共向20.08万人发放，金额达2762亿坚戈；其中12月份支付163亿坚戈，覆盖1.71万人。平均每笔补助金额为141.5万坚戈。

此外，参加强制社会保险的人员，在子女出生后即可领取至1.5岁止的每月育儿社会保险金，金额为过去两年平均月收入的40%。若一次出生两个及以上子女，补助将按每名子女分别计算。

2025年，该项补助共向23.96万人发放，总额4255亿坚戈；其中12月份支付金额为331亿坚戈，覆盖1.64万人。期内月均补助金额约为85,993坚戈。

官方表示，相关生育和育儿补助金额均依据当年国家预算中确定的“按月计算指数”进行核定，旨在为家庭生育和子女早期照护提供持续保障。