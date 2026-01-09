2025年哈萨克斯坦铁路粮食运输量同比增长30% 创近十年新高

国内粮食运输同样保持增长态势，全年运输量超过330万吨，同比增长26%。中亚方向运输增长尤为明显，总量提升30%，达到630万吨。其中，对吉尔吉斯斯坦的运输量增长一倍；对塔吉克斯坦增长12%，达140万吨；对乌兹别克斯坦增长32%，达450万吨。

此外，面向其他方向的粮食运输亦大幅增加：对阿塞拜疆增长3倍；对伊朗增长69%；对阿富汗增长63%。经波罗的海国家的粮食运输量增长6倍，超过80万吨；经黑海和波罗的海港口的运输量分别增长49%和67%。

在2025—2026营销年度（2025年9月至12月）期间，粮食铁路运输总量达600万吨，同比增长19%；其中出口量为470万吨，同比增长18%。向中亚国家运输增长27%，达280万吨；对阿富汗增长71%；对波罗的海国家增长2倍；经黑海港口增长47%；经波罗的海港口增长6倍。对乌兹别克斯坦的粮食运输量同比增长41%，超过200万吨。

2025年12月，铁路粮食运输量达到160万吨，同比增长14%，创下单月历史新高。其中，出口运输量达130万吨，同比增长16%；国内运输量超过30万吨，同比增长10%。

在中国方向，粮食出口量同比增长30%，增加约100万吨，总量超过420万吨。其中，原粮运输量为80万吨，相关结构变化与向附加值更高的粮食及粮食制品运输转型有关。同时，集装箱方式运输复合饲料呈现明显增长，运输量由70万吨增至310万吨，扩大3.5倍。

尽管面临一系列限制性措施，通过及时调整和协调，粮食铁路运输总体保持稳定运行。哈萨克斯坦铁路公司表示，将继续在“粮食应急指挥部”框架内，与相关部委、地方执行机构、国家企业家协会及货主保持协同配合，对粮食运输实施严格监控。现有铁路基础设施和机车车辆能力，能够充分满足上一季粮食的装运需求。

【编译：达娜】