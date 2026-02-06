2025年哈萨克斯坦植物油产量达88.9万吨

2025年，全国油料作物种植面积扩大至390万公顷，较2024年增加37.7%，新增面积约110万公顷。其中，向日葵种植面积增长最为明显，达到491.1千公顷，同比增长38.4%。

油料作物主要分布在北哈州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿克莫拉州、东哈州以及阿拜州等地区。

根据各地区政府提供的数据，2025年全国油料作物总产量为480万吨，明显高于2024年的330万吨。其中，向日葵产量为230万吨（2024年为180万吨）。

目前，哈萨克斯坦油料加工企业年综合加工能力超过500万吨。2025年全年植物油实际产量为888.8千吨，其中向日葵油产量达到757.2千吨，同比增长17.5%。

出口方面，2025年前11个月，植物油出口量较2024年同期增长34.6%。主要出口市场包括：乌兹别克斯坦（占总出口量的46%）、中国（33.7%）、塔吉克斯坦（13.1%）、阿富汗（4.3%）和土库曼斯坦（1.8%）等国家。

在国际市场上，哈萨克斯坦位列全球向日葵油出口国前十位，排名第八，同时也是欧盟市场向日葵粕前三大供应国之一。

为进一步保障原料供应、提升产品附加值，哈萨克斯坦在《2021—2030年农业工业综合体发展构想》框架下，计划继续扩大油料作物种植面积。

政策层面，自2023年2月1日起，哈萨克斯坦对向日葵出口征收20%的出口关税，且每吨最低不低于100欧元。此外，哈中双方已签署有关油料加工产品出口的卫生和植物检疫要求议定书，为扩大对华出口创造制度条件。

在农业工业综合体支持政策框架内，加工企业可获得用于补充流动资金的优惠贷款，同时增值税税负下调80%。相关支持措施被认为将持续推动油脂产业发展，提高本国产品竞争力，并进一步拓展国际市场。

