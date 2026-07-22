2025年哈萨克斯坦哪些行业工资最高

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家统计局数据，2025年全国雇员月均名义工资为41万坚戈。

2025年，哈萨克斯坦在册职工人数为568万人，实际从业人数为535万人，全年工资总额达到26.4万亿坚戈。

与上一年相比，名义工资指数为106.9%。但考虑物价变化后，实际工资指数仅为96%，意味着居民实际购买力有所下降。

从行业看，月均工资最高的是采矿和采石业，达到890505坚戈。金融和保险业以854440坚戈位居第二，信息和通信业以674113坚戈排名第三。

此外，工业整体月均工资为555277坚戈，专业、科学和技术服务业为532306坚戈，交通运输和仓储业为524638坚戈，均高于全国平均水平。

工资相对较低的行业包括住宿和餐饮服务业，月均工资为242902坚戈；农业、林业和渔业为279379坚戈；供水及废弃物处理行业为290631坚戈。

从地区看，乌勒套州月均工资最高，达到579313坚戈；曼格斯套州为560799坚戈，阿特劳州为537970坚戈。

阿斯塔纳月均工资为512993坚戈，阿拉木图市为493365坚戈。

工资最低的地区包括北哈萨克斯坦州，月均为302116坚戈；奇姆肯特市为306953坚戈；突厥斯坦州为311068坚戈。