2025年阿拉木图旅游业稳健增长 游客接待量突破187万

据统计，全市旅游业吸引投资1988亿坚戈，同比增长39.4%。得益于私人资本的注入，全市新增48处旅游设施，包括各类酒店、青年旅舍及度假基地，共计新增客房941间。

阿拉木图的国际知名度持续攀升。在彭博社评选的“2026年全球最值得观光的25个目的地”中，阿拉木图赫然在列；Booking.com数据显示，阿拉木图已跻身中亚十大增长最快旅游目的地。此外，CNN与《每日电讯报》均将其列为中亚地区的核心旅游增长点。

节庆旅游与会展旅游同样迈上新台阶。2025年举办的“ALA CRAFT”国际手工艺节吸引了来自15个国家的工匠参与；各类商务会展活动中，共有来自全球的5700余名政商界人士齐聚阿拉木图。

城市旅游基础设施建设也在持续提质升级。目前，“阿勒玛—阿热桑”（Alma-Arasan）温泉景区已完成翻新，10条登山旅游线路得到优化。部分露营地配备了太阳能供电系统，并在登山入口处安装了游客计数设备。为提升游览体验，相关部门为110处景点录制了语音导览，发放纸质手册2.75万册，并在核心景区为特殊人群设立了5个触摸式浮雕模型。

