2025年共有16805名归国哈侨获得血亲同胞身份

据劳动和社会保障部发布的消息，2025年全年共有16 805名世居境外的哈萨克人回归历史祖国并获得“血亲同胞”身份。

从来源国分布看，回归人员中44.5%来自乌兹别克斯坦，44.1%来自中国，4%来自土库曼斯坦，3%来自蒙古国，2.5%来自俄罗斯，1.9%来自其他国家。

从人口结构来看，截至2026年1月1日，归国同胞中57.4%为适龄劳动力人口，34%为未成年人，8.6%为退休人口。

从教育水平看，劳动年龄归侨中15%拥有高等学历，27.5%拥有中等职业教育背景，51.2%为普通中等教育水平，另有6.3%未接受正规教育。

根据哈萨克斯坦共和国法律，归国同胞可自主选择在全国各地定居。

同时，政府确定以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”重点接纳地区：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈州、东哈州和北哈州。

2025年，上述地区共接纳2 309名“血亲同胞”，该数量符合当年核定的安置配额。

在上述定居地区落户的“血亲同胞”可获得国家补贴支持，包括搬迁补贴以及房租和水电费补贴。其中，搬迁补贴为一次性补助，户主及家庭每位成员可获得70倍按月计算指数的资金支持（约275 200坚戈）；房租和水电费补贴为一年期支持，金额为15至30倍按月计算指数（约59 000至118 000坚戈）。

2025年，共有1 834名归国同胞获得各类国家支持措施，其中428人实现稳定就业。

此外，为提高自愿迁移政策的实施效果，政府通过制度性措施支持参与北部地区安置工作的用人单位。同时，引入经济流动性证书机制，用于购房或建房支持。2025年共有586个家庭获得该类证书。

自2026年1月1日起，经济流动性证书额度提高至1 625倍按月计算指数。

【编译：达娜】