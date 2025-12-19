2025年哈萨克斯坦最受欢迎婴儿名字：穆罕默德与艾琳领跑

这份榜单不仅呈现数字，更折射出社会的历史、宗教与文化取向。2025年全国出生约249,000名婴儿（截至9月数据），其中男婴128,400名，女婴120,900名，显示人口活力强劲。

哈萨克斯坦国家统计局公布2025年1月至12月中旬家长最常选择的婴儿名字如下：

女婴最受欢迎名字：

艾琳（Айлин） – 5,305

阿瑟勒姆（Асылым） – 4,302

梅迪娜（Медина） – 3,942

艾莎（Айша） – 3,310

托米丽斯（Томирис） – 2,957

玛丽娅姆（Мариям） – 2,608

萨菲娅（Сафия） – 2,575

男婴最受欢迎名字：

穆罕默德（Мұхаммед） – 2,537

阿利汗（Әлихан） – 2,330

艾苏丹（Айсұлтан） – 2,305

奥马尔（Омар） – 2,225

阿尔迪亚尔（Алдияр） – 2,129

阿兰（Алан） – 2,093

穆罕默德（Мухаммад） – 2,042

榜单中，两种不同拼写方式的穆罕默德位居男婴榜首，这是伊斯兰世界经典名字，历经百年在穆斯林社会占据重要地位，也反映当代哈萨克斯坦社会精神韧性与宗教在文化认同中的作用。

女婴榜单中托米丽斯（Томирис）的出现，标志着哈萨克斯坦社会对历史人物的重新评价与民族自豪感上升。托米丽斯是古代统一游牧部落、史料中描述为英勇统治者的传奇女性。这一名字流行，体现了民族意识复兴与历史视野拓展。

榜单同时出现艾琳（Айлин）、阿瑟勒姆（Асылым）、梅迪娜（Медина）、艾莎（Айша）、阿尔迪亚尔（Алдияр）、阿兰（Алан）等名字，展现全球命名趋势与民族文化特色的融合——一方面传承伊斯兰传统，另一方面体现现代审美。

地区特色同样鲜明。例如，阿拜州流行阿拜（Абай）、伊斯兰（Ислам）、阿米娜（Әмина）、亚斯敏（Жасмин），反映家长兼顾地方历史人物与经典影响。

2025年哈萨克斯坦最受欢迎名字，融合民族历史意识、宗教传统与现代文化品味。男婴中穆罕默德（Мұхаммед）、阿利汗（Әлихан）、艾苏丹（Айсұлтан），女婴中艾琳（Айлин）、阿瑟勒姆（Асылым）、托米丽斯（Томирис）的流行，彰显社会对精神与民族根源的敬重，同时展现对全球文化影响的开放。

通过名字，父母为后代选择历史与当代、传统与创新的完美结合。

【编译：木合塔尔·木拉提】