哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    08:00, 19 12月 2025 | GMT +5

    2025年哈萨克斯坦最受欢迎婴儿名字：穆罕默德与艾琳领跑

    （哈萨克国际通讯社讯）名字不仅是识别个人的首要标志，更是民族历史符号、先辈智慧与当代社会文化选择的集中体现。2025年哈萨克斯坦新生儿最受欢迎名字榜单，正是这一概念的最生动写照。

    2025 жылы ең көп қойылған есімдер
    Фото: Kazinform

    这份榜单不仅呈现数字，更折射出社会的历史、宗教与文化取向。2025年全国出生约249,000名婴儿（截至9月数据），其中男婴128,400名，女婴120,900名，显示人口活力强劲。

    哈萨克斯坦国家统计局公布2025年1月至12月中旬家长最常选择的婴儿名字如下：

    女婴最受欢迎名字：

    • 艾琳（Айлин） – 5,305
    • 阿瑟勒姆（Асылым） – 4,302
    • 梅迪娜（Медина） – 3,942
    • 艾莎（Айша） – 3,310
    • 托米丽斯（Томирис） – 2,957
    • 玛丽娅姆（Мариям） – 2,608
    • 萨菲娅（Сафия） – 2,575

    男婴最受欢迎名字：

    • 穆罕默德（Мұхаммед） – 2,537
    • 阿利汗（Әлихан） – 2,330
    • 艾苏丹（Айсұлтан） – 2,305
    • 奥马尔（Омар） – 2,225
    • 阿尔迪亚尔（Алдияр） – 2,129
    • 阿兰（Алан） – 2,093
    • 穆罕默德（Мухаммад） – 2,042

    榜单中，两种不同拼写方式的穆罕默德位居男婴榜首，这是伊斯兰世界经典名字，历经百年在穆斯林社会占据重要地位，也反映当代哈萨克斯坦社会精神韧性与宗教在文化认同中的作用。

    女婴榜单中托米丽斯（Томирис）的出现，标志着哈萨克斯坦社会对历史人物的重新评价与民族自豪感上升。托米丽斯是古代统一游牧部落、史料中描述为英勇统治者的传奇女性。这一名字流行，体现了民族意识复兴与历史视野拓展。

    榜单同时出现艾琳（Айлин）、阿瑟勒姆（Асылым）、梅迪娜（Медина）、艾莎（Айша）、阿尔迪亚尔（Алдияр）、阿兰（Алан）等名字，展现全球命名趋势与民族文化特色的融合——一方面传承伊斯兰传统，另一方面体现现代审美。

    地区特色同样鲜明。例如，阿拜州流行阿拜（Абай）、伊斯兰（Ислам）、阿米娜（Әмина）、亚斯敏（Жасмин），反映家长兼顾地方历史人物与经典影响。

    2025年哈萨克斯坦最受欢迎名字，融合民族历史意识、宗教传统与现代文化品味。男婴中穆罕默德（Мұхаммед）、阿利汗（Әлихан）、艾苏丹（Айсұлтан），女婴中艾琳（Айлин）、阿瑟勒姆（Асылым）、托米丽斯（Томирис）的流行，彰显社会对精神与民族根源的敬重，同时展现对全球文化影响的开放。

    通过名字，父母为后代选择历史与当代、传统与创新的完美结合。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

