2025年：数字化与人工智能成年度热词 家庭价值观持续凸显

谁是“年度人物”？

民调结果显示，哈萨克斯坦民众普遍认同的“年度人物”为总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫。紧随其后的，是活跃在体育和社会领域的多位代表性人物，其中包括“凯拉特”足球俱乐部球员、传奇拳王根纳季·戈洛夫金、国际知名歌手迪玛希，以及基层医护工作者吾勒达纳·穆尔祖安和在阿拉木图机场英勇救人的穆萨·阿布德拉伊姆。

2025年文化趋势

国产电影持续受到国民热捧。本年度的热门影片多围绕家庭价值观、公平正义、内在力量和社会责任感等主题展开。其中，《病》《暖巢》《巡逻：最终命令》以及《越位》等影片收获了较高关注度和良好口碑。

在音乐领域，国际巨星迪玛希依然稳居榜首。同时，海拉特·努尔塔斯、萨德拉丁、ALEM、伊琳娜·凯拉托夫娜组合、恩丽柯、亚历山大·林、莱伊姆、莫勒达纳扎尔、NINETY ONE组合、梅拉姆别克·别斯巴耶夫以及若扎·热姆巴耶娃等一众歌坛明星也持续受到公众关注。Apple Music榜单数据显示，ALEM的单曲《宝贝》位列第三，恩丽柯的《十六个姑娘》则排名第十。

年度热词

能够概括哈萨克斯坦民众眼中这一整年的核心关键词是“数字化”和“人工智能”。这两个高频词汇，直观反映出过去一年哈萨克斯坦在发展路径上对科技驱动和创新转型的高度重视。

公众计划如何迎接新年？

民调显示，89%的哈萨克斯坦民众计划在家中与家人一同迎接新年的到来。这一比例再次印证了家庭价值观在哈萨克斯坦社会生活中所占据的核心位置。

【编译：阿遥】