哈萨克斯坦网络警察：2025年在境外取缔7个诈骗呼叫中心

哈萨克斯坦内务部反网络犯罪司司长詹多斯·苏因巴伊指出，随着互联网技术的发展，传统犯罪形式正在加速向线上转移，诈骗、盗窃等犯罪手段不断升级，犯罪分子利用先进网络技术非法窃取公民财产。对此，警方从立法、技术和预防三方面同步推进打击工作，只有多措并举，才能有效遏制网络犯罪蔓延。

数据显示，2025年警方与通信运营商合作，共拦截超过1900万次虚假诈骗电话。自相关系统启用以来，累计拦截的虚假来电已超过8500万次。警方还就组织和操控犯罪团伙行为立案侦查6起刑事案件，其中1起具有跨国犯罪特征。

在技术层面，警方已查扣超过10万张SIM卡，并缴获88台用于群呼诈骗的SIM-box设备。同时，警方将提升公民法律意识、计算机素养和金融安全意识作为重点工作内容，通过多种渠道向公众介绍新型网络诈骗手段及防范方法。

警方透露，2024年在境外成功阻断并取缔7个诈骗呼叫中心，另在哈萨克斯坦境内捣毁6个类似非法呼叫中心。针对诈骗手段多样化趋势，警方提醒公众遵守基本网络安全原则。

苏因巴伊强调，保持良好的“网络卫生习惯”是防范网络犯罪的关键，包括不点击可疑链接、不将银行卡交予他人、严禁泄露个人信息等。

【编译：达娜】