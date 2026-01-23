2025年雇主为员工缴纳养老保险缴费达7600亿坚戈

哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处表示，自 2024年1月1日 起，哈萨克斯坦正式引入雇主强制性养老保险缴费制度。相关缴费由雇主以自有资金为员工缴纳，旨在增强劳动者未来的养老保障。

根据规定，雇主强制性养老保险缴费比例分阶段提高：2024年为 1.5%，2025年提高至 2.5%，2026年为 3.5%，并计划在 2028年前逐步提高至5%。

劳动和社会保障部指出，该制度将为员工在退休后提供终身额外的积累型养老金收入，有助于提升老年阶段的生活保障水平。

官方强调，这一举措主要面向年轻一代劳动者，其未来养老金水平将与养老缴费规模直接挂钩。根据现行制度，个人养老金由三部分构成：一是国家发放的基础养老金；二是个人向统一积累养老基金缴纳形成的积累型养老金；三是由雇主缴纳形成的条件性积累养老金。

需要指出的是，雇主强制性养老保险缴费仅适用于 1975年1月1日之后出生 的劳动者。

此外，根据哈萨克斯坦《税法》规定，雇主缴纳的该类养老保险费用可从应税收入中扣除，因此不会对雇主造成过重的税务负担。

【编译：达娜】