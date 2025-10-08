中文
    哈萨克斯坦旅游论坛2025：聚焦安全、品质与信任

    哈萨克国际通讯社讯）由“旅游关怀（Туристік Қамқор）”企业基金会主办、哈萨克斯坦旅游和体育部支持的“哈萨克斯坦旅游论坛2025（Kazakhstan Travel Forum）”近日在首都国会中心成功举行。

    Фото: Kazinform

    论坛吸引了政府部门、旅游企业、航空公司及国际组织代表，共同探讨旅游行业的未来发展。

    旅游产业委员会主席努尔塔斯·卡里帕耶夫在开幕致辞中指出：

    “我们的保障体系致力于确保公民在海外旅行的安全。近年来，已为超过2万名游客提供了实际帮助。”

    Фото: Kazinform

    哈萨克斯坦通过政府决议建立了独特的出境旅游公民权益保障机制，旨在保护游客利益，确保在突发事件或意外情况下游客能安全回国。“旅游关怀”基金会运营的24小时呼叫中心为游客提供不间断支持，同时与旅游与体育部协作，持续完善相关立法和保护措施。

    论坛围绕旅游安全、服务质量、航空运输拓展及入境与出境旅游的协调发展，举办了全体会议和专题讨论。与会者深入探讨了中亚旅游市场的最新趋势、数字化技术与人工智能在旅游服务中的应用，以及通过创意活动和事件旅游提升哈萨克斯坦国际吸引力的潜力。

    Фото: Kazinform

    论坛商务环节以“Kazakhstan Travel Show”展览圆满收官，期间对旅游行业领军企业和保障体系的积极贡献者进行了表彰。

    此次论坛不仅为行业交流搭建了重要平台，也彰显了哈萨克斯坦在推动旅游业可持续发展、提升国际旅游市场竞争力方面的坚定决心与广阔前景。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

