2026—2028年油脂出口规划发布：推动加工业提升与出口扩张

12月11日，《2026—2028年哈萨克斯坦油脂产品出口发展路线图》推介圆桌会议在阿斯塔纳举行，政府部门、加工商协会、出口商协会、行业组织及国际合作伙伴的代表参会。

该倡议旨在推动哈萨克斯坦成为高附加值产品出口更具优势、年出口额超过10亿美元的国家，从而为国家经济和社会发展带来更大的增长动力。

这份《路线图》由全国油籽加工商协会与哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）联合制定，并借助了国际贸易中心的流程、方法和技术支持。相关工作是在欧盟资助的“Ready4Trade中亚：经跨里海运输走廊实现繁荣”项目框架内完成的。该项目旨在落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于提高加工业比重至70%、降低进口依赖、发展制成品出口以及稳定国内物价的指示。

《出口路线图》明确了未来三年行业发展的综合措施，包括解决原料短缺、推广农业新技术、改善物流、完善基础设施，以及通过金融工具为农民和加工企业创造更有利的条件。实现目标的关键之一，是加快种植结构多样化，并发展油籽接收和储存基础设施，以支持农产品生产者。

当前，哈萨克斯坦本土油脂行业正处在重要变革的前夕，蕴含着巨大发展潜力。哈萨克斯坦正不断巩固其在全球农产品市场的地位——已跻身全球十大葵花籽油出口国，并成为欧盟三大葵花籽粕供应国之一。同时，哈萨克斯坦的油脂产品已出口至全球20多个国家和地区。

会上透露，哈萨克斯坦计划建立一个公私合作平台，以推动《路线图》所设定目标的落实。

【编译：阿遥】