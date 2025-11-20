2026–2028年宏观经济预测：三年期GDP年均增速预计达5.3%

据其介绍，在基本情景下，2026年国内生产总值（GDP）实际增速预计为5.4%，2026–2028年三年期年均增速将达到5.3%。名义GDP预计将从2026年的183.8万亿坚戈增长至2028年的229.8万亿坚戈。经济增长主要由实体经济部门和服务业的扩张推动。

在制造业领域，随着一系列投资项目的实施，行业增速预计将从2026年的6.2%提高到2028年的6.6%。同期，矿业年均增速预计为2.8%，农业为3.9%，建筑业为11.0%，运输服务业为10.1%，贸易领域为7.0%。

对外贸易方面，预测显示，出口将从2026年的77.1亿美元增加至2028年的83.7亿美元，进口则从67.7亿美元增至75.2亿美元。通胀方面，2026年通胀率预计在9.0%–11.0%区间，2027年和2028年平均通胀水平预计在6.0%左右。基于上述宏观经济指标，政府已形成2026–2028年国家预算及国家基金的主要参数。

朱曼哈林指出，财政预算政策将致力于确保公共财政的稳健与均衡，逐步缩小预算赤字，并用预算自身收入替代对国家基金资金的依赖。预算编制以预算规则和至2030年国家财政管理构想中设定的目标为基础。

根据预测，2026年预算收入预计为19.2万亿坚戈，相当于GDP的10.5%。与本年度评估值相比，收入将增加4.7万亿坚戈；到2028年，预算收入预计增至23.2万亿坚戈，增幅约为20.8%。整体来看，共和国预算由自身收入保障的比例将从2025年的63.7%提升至2028年的83.5%。

从国家基金方面看，按既定油价基准测算的限额，2026–2028年每年的国家基金保障性转移额被确定为2.77万亿坚戈。同期，预算支出的年度增长率被稳定在108.7%–109.3%区间。

在此基础上，2026年预算支出预计为27.7万亿坚戈（约占GDP的15.1%），2027年为28.8万亿坚戈（约占GDP的14.0%），2028年为29.8万亿坚戈（约占GDP的13.0%）。在上述收入和支出水平下，预算将无需再从国家基金获得额外的目标性转移资金即可实现自我保障。

财政赤字和非石油赤字占GDP的比重预计将从2026年的2.5%和4.9%，分别降至2028年的0.9%和2.7%。在此背景下，政府债务预计将从2026年占GDP的21.4%降至2028年的19.6%，处于事先设定的安全阈值之内。

副总理表示，整体而言，本次社会经济发展预测以及预算与国家基金参数，旨在实现国家经济的高质量、动态发展，同时确保公共财政的长期可持续性。

【编译：达娜】