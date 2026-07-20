政府批准2026—2028年打击影子经济综合计划

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府已批准2026—2028年打击影子经济综合行动计划，拟通过数字化监管、跨部门数据比对和人工智能监测等方式，进一步压缩未申报经济活动规模。

根据计划，影子经济占国内生产总值的比重将逐步下降：2026年不超过14.5%，2027年不超过14%，到2028年降至13.8%以内。

文件指出，影子经济不仅威胁国家经济安全，也会挤压中小企业合法发展空间、削弱市场竞争，并造成财政收入流失。

数字化将成为计划的核心方向。哈萨克斯坦拟建立统一数字平台，对税务、海关、劳动和行业信息系统的数据进行比对，以识别灰色交易高风险环节，并追踪相关活动在不同行业间的转移。

计划重点覆盖医疗卫生和社会服务、贸易、教育、建筑和农业五大领域。

这一行业名单并非固定，今后可根据新发现的灰色经济领域进行调整。

在生产领域，哈萨克斯坦将加强农业、油气和建筑行业的数字化追溯，并推动资源分配系统与海关平台互联，实现产品流通过程的全链条监管。

在贸易和服务领域，计划推进市场数字化，发展“数字集市”，扩大商品标识范围，并加强对消费税商品和社会重要商品流通的自动化监管，以减少无记录交易和假冒产品。

在医疗和教育领域，将引入服务核验、价格监测和合规审计系统，降低虚假业务和财政资金违规使用风险。

政府表示，新措施将尽量减少人为干预，并通过自动化程序降低腐败风险。计划参考经合组织相关原则，包括近实时数据监测、提前识别风险、鼓励企业自愿合法化以及以可量化结果为导向。

文件同时强调，现阶段并未计划增加企业新的强制义务，也不会进一步收紧监管。人工智能工具还将用于监测计划执行情况并评估目标完成度。

该政府决议自签署之日起生效。