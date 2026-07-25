哈萨克斯坦审议2026—2030年科学战略发展规划 聚焦创新体系建设和科技成果转化

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃日前主持召开专题会议，审议《2026—2030年科学战略发展综合规划》草案。该规划旨在推动哈萨克斯坦科研体系现代化建设，提升科技创新能力，加强科研成果向实体经济转化，并构建统一的国家创新生态体系。

据了解，该规划由科学和高等教育部联合哈萨克斯坦总统直属国家科学院以及有关中央和地方政府部门共同制定，共提出72项具体措施，涵盖科研管理体系改革、人才队伍建设、行业和区域科技发展以及创新生态建设等重点领域。

规划提出，将建立覆盖国家科技优先方向确定、科研项目实施、成果转化和产业应用全过程的统一科研管理机制，进一步提升科研资源配置效率。

根据规划，未来哈萨克斯坦科研发展方向将按照四个层级进行统筹布局。其中，第一层级聚焦国家安全和科技自主等战略性重大项目；第二层级支持具有突破潜力的前沿科技领域；第三层级重点发展基础性、跨学科和工程技术研究；第四层级则着力加强科研人才培养、科研基础设施建设以及科研机构能力提升。

规划还提出，要进一步强化科学研究与实体经济及地区发展的衔接，推动建设科学城和科技园区，形成更加完善的区域创新体系。

会议期间，与会人员还听取了《创新发展构想》草案。

阿依达·巴拉耶娃指出，国家科研资金应重点支持兼具科学价值和实际应用价值、具备产业化和商业化前景的科研项目。同时，她要求进一步完善科研项目全过程监督机制，包括公开科研项目评估结果、建立财政资金追回机制、依法追究违规责任，并建立符合实体经济发展需求的重点科研成果统一数据库。

会上，哈萨克斯坦总统直属国家科学院还介绍了多项重点改革举措。

国家科学院院长阿克勒别克·库里什巴耶夫表示，科学院已制定新的国家科技优先方向遴选方法，将综合国家战略需求、经济发展需要以及全球科技发展趋势，科学确定未来科研重点。

此外，国家科学院还重点介绍了已纳入综合规划的八项跨学科旗舰科研项目。

国际科技合作同样成为此次规划的重要内容。

会上介绍，由哈萨克斯坦与韩国科学技术信息研究院（KISTI）共同设立的SilkNet中心，将作为国家科技政策预测和战略研究的重要平台，为政府科技决策提供智力支持。

与此同时，哈萨克斯坦还将与中国科学院合作实施DeepBas项目。该项目将利用基于时空数据的人工智能技术开展水资源管理研究，计划于2027年率先在哈萨克斯坦三大流域启动试点，随后逐步将相关技术推广应用至更多领域。

会议最后，阿依达·巴拉耶娃要求，将科学发展规划与创新发展规划整合为一份统一文件，并充分吸纳讨论过程中提出的意见建议，对规划进一步修改完善。

她还强调，有必要对全国科研院所开展全面普查，系统评估科研机构的人才队伍和科研能力，并在具备条件的情况下，逐步恢复和完善科研基础设施建设。