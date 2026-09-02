2026国际CCUS技术大会在哈萨克斯坦首都开幕

开幕式上，中国科协分管日常工作的副主席、书记处第一书记贺军科，中国气候变化事务特使刘振民，中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖，中国石油化工集团副总经理田宏斌，联合国工业发展组织能源系统与工业脱碳部门负责人里卡多·萨维利亚诺等致辞。

出席会议的还有ICTO常务副理事长吕亮功，哈萨克斯坦能源部副部长叶尔兰·阿克巴罗夫，ICTO副理事长、英国皇家工程院院士王仰华，ICTO副理事长方向晨，中国建材集团副总经理王于猛，中国石化副总工程师卞凤鸣，哈萨克斯坦国家石油天然气公司KMGE首席执行官拉合穆·乌铁耶夫，哈萨克斯坦生态和自然资源部绿色技术和投资项目国际中心董事会主席萨肯·哈勒哈曼诺夫，哈萨克斯坦吉尔吉斯人协会主席伊斯马伊洛夫·沙夫卡特等。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

贺军科在致辞中表示，中国科协致力于增进国际科技界开放信任合作，全力支持ICTO高水平开展国际交流合作。他提出三点倡议：一是凝聚共识，深化全球合作，不断完善全球合作机制；二是协同创新，围绕关键技术环节开展联合攻关，突破技术瓶颈；三是推动应用，促进科技创新与产业创新深度融合，让绿色技术更多更公平地惠及各国人民。

韩春霖在致辞中表示，中国与哈萨克斯坦是山水相连的友好邻邦，是命运与共的永久全面战略伙伴，希望中哈两国大学、研究院所和企业积极对接，探索共建联合实验室、落地跨境示范项目、开展人才联合培养，让CCUS合作成为绿色丝绸之路建设的新名片。

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值得一提的是，CCUS（二氧化碳捕集、利用与封存）是实现碳中和目标的关键技术路径。中国石化于2025年7月发起成立ICTO，旨在搭建全球共享交流平台，汇聚世界高端智库力量，推动技术迭代创新应用，促进CCUS产业高质量发展，共同打造应对气候变化人类命运共同体。ICTO创始会员共60个，来自全球20余个国家和地区的企业、研究机构与专家学者。

会议期间，ICTO联合中国石化、哈萨克斯坦能源部及纳扎尔巴耶夫大学发布《能源低碳合作发展倡议》，中国、哈萨克斯坦、英国、美国和加拿大等国家的政府机构、能源企业和国际组织代表共同见证。倡议呼吁各方深化技术合作、参与标准制定、加强人员交流，携手应对气候挑战。

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大会由ICTO秘书长、中国工程院院士李阳与哈萨克斯坦国家科学院院士朱马拜·巴肯诺夫共同担任联合主席。会上，英国皇家工程院院士、中国工程院外籍院士约翰·劳赫德，中国科学院院士姜培学，德国地球科学与岩土工程院院士侯正猛，标普全球副董事长丹尼尔·耶金等中外专家学者围绕二氧化碳捕集、地质封存、矿化利用及CCUS集群枢纽开发等议题交流最新研究成果，并就CCUS技术规模化部署的商业模式、政策框架与国际合作机制展开深入讨论。会议还设置了主题展览，集中展示CCUS领域代表性成果。

据了解，9月2日大会将举办两个专题分论坛，并组织代表参观纳扎尔巴耶夫大学国家实验室。

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