“勇气-2026”国际军事爱国青年集会即将在布拉拜举行 6国代表队参赛

（哈萨克国际通讯社讯）“勇气-2026”（Айбын-2026）国际军事爱国青年集会城市选拔赛日前在阿斯塔纳第68665部队基地举行。与此同时，布拉拜国际青年集会筹备工作也已进入最后阶段。

据哈萨克斯坦国防部新闻处消息，来自阿拉木图区、拜科努尔区、萨热阿尔卡区、努拉区、伊希姆区和萨莱楚克区的130名青年爱国者参加了阿斯塔纳选拔赛。哈萨克斯坦武装力量老兵、“青年战士”（Жас сарбаз）军事爱国运动代表及社会活动人士也出席了活动。

比赛项目包括：

气步枪射击；

力量训练；

自动步枪拆装；

拔河；

军事体育接力赛；

越野跑；

Smart Sarbaz机器人竞赛等军事应用与智力项目。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦武装力量老兵协会副主席、退役少将马拉特·纳古马诺夫（Марат Нағұманов）表示，“勇气”国际军事爱国青年集会不仅有助于培养青少年的爱国主义精神与责任意识，也为青年全面发展提供了重要平台。

他说：

“‘勇气’青年集会自2015年以来持续举办，现已发展成为国际青年交流的重要平台。”

阿斯塔纳“青年战士”儿童与青少年军事爱国运动分支机构主席艾达尔汗·马汉别特（Айдархан Маханбет）也表示，相信首都青年将在国际赛场上充分展现阿斯塔纳风采。

曾参加去年阿克托别国际集会的第87中学学生阿瑟勒姆·托克巴耶娃（Асылым Тоқыбаева）说：

“今年我们将代表阿斯塔纳赴舒琴斯克参赛。这样的比赛对我未来职业选择产生了很大影响，我希望将来到执法机关工作。”

Фото: Қорғаныс министрлігі

根据比赛结果，伊希姆区—努拉区联队获得团体总分第一名，萨热阿尔卡区位列第二，拜科努尔区—萨莱楚克区获得第三名。

获胜队伍将于6月21日至27日前往舒琴斯克市，参加在沙坎·瓦利哈诺夫军事学院“阿曼德克”训练场举行的“勇气”国际青年集会总决赛，代表阿斯塔纳出战。

与此同时，哈萨克斯坦国防部表示，布拉拜国际青年集会筹备工作正在紧张推进中。

今年共有来自：

阿塞拜疆；

白俄罗斯；

中国；

吉尔吉斯斯坦；

俄罗斯；

乌兹别克斯坦

6个国家的代表队确认参赛。

Фото: Қорғаныс министрлігі

赛事主要活动将在沙坎·瓦利哈诺夫军事学院“阿曼德克”训练场举行，参赛人员住宿区域与比赛场地也正在同步建设中。

为检查筹备进展，哈萨克斯坦国防部工作组日前赴现场进行考察，并与武装力量相关部门协调基础设施建设与保障工作。

目前，训练场帐篷营地与食堂建设工作已接近尾声。为保障参赛人员舒适与安全，现场已搭建66顶40人帐篷和8顶20人帐篷。

医疗服务与安全保障工作将由医疗部门和军事警察负责，武装力量体育专家与教官将担任赛事裁判。

主办方表示，除军事竞技项目外，本届“勇气”国际青年集会还将举行智力竞赛、创意比赛以及丰富的文化交流活动。

目前，各项准备工作正按计划推进，相关部门正在采取一切必要措施，确保国际活动顺利举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】