米兰—科尔蒂纳2026冬奥会即将登场：关于这届冬奥，我们知道多少？

多项“历史首次”的冬奥会

本届冬奥会将以“米兰—科尔蒂纳2026”（米兰—科尔蒂纳2026冬季奥运会）之名载入史册：

首次官方“双城市”冬奥会：

冰上项目主要在米兰举行，雪上与山地项目集中在科尔蒂纳丹佩佐。

史上地理分布最广的冬奥会：

赛事分布在意大利伦巴第、威尼托、特伦蒂诺-上阿迪杰三大区域、八个以上赛事集群。

新增奥运项目：

滑雪登山（Ski Mountaineering）首次进入冬奥会正式比赛项目，将登山攀爬与高速滑降相结合。

预计将有2900—3500名运动员、来自90多个国家和地区参赛，共产生116枚金牌，比北京冬奥会增加7枚。

Фото: olympics.com

可持续理念与现实争议并存

组委会强调“节俭与可持续发展”，主张最大限度使用现有场馆、减少新建工程，并让冬奥会在70年后重返科尔蒂纳（1956年曾举办冬奥）。

然而，筹备过程也引发争议。尤其是在科尔蒂纳建设雪车、钢架雪车和无舵雪橇赛道期间，部分树龄达500—600年的古树被砍伐，引发环保组织与舆论批评。外界担忧，未来高昂的维护和运营成本将对意大利公共财政形成长期负担。

投资规模与建设进度

官方预计，本届冬奥会总投资约35亿欧元（约47亿美元），涉及98个项目，其中47个与冬奥会直接相关。

意大利基础设施公司 Simico 指出，约四分之一项目无法在赛前如期完工。

例如，新建冰球馆预计将在2月6日开幕前不久才完成，原定的测试活动已被迫推迟。

国际奥委会“新时期”的首届冬奥

本届冬奥会也是在国际奥委会新任主席柯丝蒂·考文垂 任内举办的首届冬奥会。她于2025年6月23日就任，是国际奥委会历史上首位女性主席、首位来自非洲的主席，也是自顾拜旦以来最年轻的IOC主席。

Фото: olympics.com

双奥运圣火与吉祥物

本届冬奥会首次设置两处奥运圣火：

米兰：位于和平拱门；

科尔蒂纳丹佩佐：位于迪博纳广场。

Фото: olympics.com

吉祥物为两只貂（白鼬）兄弟——Tina 与 Milo：

Tina（白色）：代表冬奥会，象征多洛米蒂雪原的纯净；

Milo（棕色）：代表残奥会，少一只前爪，象征坚韧、包容与无障碍精神。

Фото: olympics.com

开幕式与文艺亮点

开幕式将采用多场地联动形式，意大利作为东道主将安排四名旗手。

世界知名男高音 安德烈亚·波切利 将在开幕式上献唱，这也是他继都灵2006冬奥会闭幕式后再次登上奥运舞台。

开幕式由 Balich Wonder Studio 操刀，主题聚焦“和谐与包容”。

Фото: ТАСС

安全与交通保障

将部署约2000名警力（含宪兵与金融警察）；

引入国际安保人员协助各国代表团；

成立全天候网络安全指挥中心，应对潜在网络攻击；

地铁运营延长至凌晨2点，部分地面交通线运营至5:30。

门票与公众态度

门票通过官方平台 tickets.milanocortina2026.org 销售，多项热门赛事已售罄。

票价从30欧元到2800欧元不等：

开幕式：260—2026欧元

闭幕式（维罗纳）：950—2800欧元

意大利民调机构 SWG 调查显示：

62% 的意大利人对举办冬奥会感到自豪；

59% 认为冬奥会有助于增强国家凝聚力；

约70% 表示将关注赛事。

环保压力与未解隐忧

尽管公众整体态度积极，但阿尔卑斯山区脆弱的生态系统仍面临巨大压力。在天然降雪减少背景下，大规模使用造雪机、修建道路与缆车，被认为可能对当地生态造成长期影响。

Фото: olympics.com

与此同时，部分交通与配套工程仍处于施工状态，是否会在赛事期间引发交通拥堵，仍有待观察。

【编译：达娜】