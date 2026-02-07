2026冬奥会开幕 哈萨克斯坦36名运动员踏上冰雪赛场

本届冬奥会将持续至2月22日，预计吸引来自90多个国家和地区的约2900至3500名运动员参赛，在16个大项中角逐116枚奖牌。

Фото: Сали Сабиров

在开幕式的运动员入场环节中，各代表团按照奥林匹克传统依次入场。希腊代表团率先亮相，东道主意大利队最后登场。哈萨克斯坦代表团第44位步入会场，国家旗帜由短道速滑运动员丹尼斯·尼基沙与自由式滑雪选手阿娅乌勒姆·阿姆列诺娃共同高举。

Кадр с прямой трансляции

本届冬奥会，哈萨克斯坦共派出36名运动员参赛，按参赛人数规模位列各国和地区第24位。国家队将参加10个项目的角逐，包括冬季两项、速度滑冰、花样滑冰、短道速滑、高山滑雪、北欧两项、越野滑雪、跳台滑雪、自由式滑雪雪上技巧以及自由式滑雪空中技巧，共涉及58个奖牌小项。

Фото: Тұрар Қазанғапов

从整体年龄结构来看，哈萨克斯坦代表团平均年龄为25岁。其中，最年轻的选手是年仅16岁的自由式滑雪空中技巧运动员阿桑·阿斯尔汗；年龄最大的则是33岁的短道速滑老将阿布扎尔·热加利耶夫。队伍中最具国际知名度的运动员为自由式滑雪雪上技巧名将尤利娅·加利舍娃。

Фото: Сали Сабиров

从参赛规模对比来看，美国以233名运动员位居首位，加拿大以210人排名第二，东道主意大利派出196名选手位列第三。德国、瑞士、法国、中国、日本、奥地利等多国均派出百人以上阵容出战本届冬奥会。

Фото: Сали Сабиров

在中亚国家中，乌兹别克斯坦与吉尔吉斯斯坦各有两名运动员获得参赛资格；此外，还有16个国家仅派出一名运动员参赛。

随着圣火点燃，哈萨克斯坦运动员也正式踏上这场世界冰雪竞技的舞台，向更高目标发起冲击。

【编译：木合塔尔·木拉提】