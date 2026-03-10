11:32, 10 三月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦计划2026年建设1850万平方米住房
（哈萨克国际通讯社讯）在落实总统关于保障公民获得可负担住房并推动建筑业发展的相关指示框架内，哈萨克斯坦住房建设规模持续扩大。工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫10日在政府会议上表示，2025年全国投入使用住房面积已超过2000万平方米。
根据预测，2026年计划投入使用住房面积为1850万平方米。同时，如果进一步加强住房建设激励措施，该指标仍有增长空间。纳哈斯帕耶夫指出，住房建设的主要项目将集中在阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特等城市。
为实现相关目标，政府将实施一系列综合支持措施，包括为建筑项目提供融资支持、扩大住房按揭贷款计划等。
工业和建设部数据显示，2025年政府为排队等待住房的群体购置了约1.45万套租赁住房，总金额达2180亿坚戈。同时，通过“信贷住房”渠道又建设和购买了约1.4万套住房，金额约为1400亿坚戈。
得益于2%和5%的优惠住房贷款政策，国家住房对居民而言更加可负担，目前已有5000多个家庭使用相关贷款。此外，通过“纳乌鲁兹”（Nauryz）和“纳乌鲁兹–雇员”（Nauryz–Zhymysker）住房计划，政府还发放了约8600笔贷款，总金额达2330亿坚戈。
去年，政府还向公民提供了约8000套租赁住房以及1.1万多笔优惠按揭贷款。此外，法律修订后，原先“无购买权”的租赁住房允许住户进行私有化，超过1.5万名公民已利用这一机会获得住房产权。
同时，1.1万多名居民获得了租房补贴，用于支付部分房租，相关补贴资金总额达到76亿坚戈。
纳哈斯帕耶夫表示，2026年相关住房支持措施将继续实施。政府计划通过购买地方执行机构发行的证券投入1550亿坚戈，用于建设约1.15万套住房，同时还计划新增发放1.8万多笔优惠住房贷款。
【编译：达娜】