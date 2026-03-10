哈萨克斯坦计划2026年建设1850万平方米住房

根据预测，2026年计划投入使用住房面积为1850万平方米。同时，如果进一步加强住房建设激励措施，该指标仍有增长空间。纳哈斯帕耶夫指出，住房建设的主要项目将集中在阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特等城市。

为实现相关目标，政府将实施一系列综合支持措施，包括为建筑项目提供融资支持、扩大住房按揭贷款计划等。

工业和建设部数据显示，2025年政府为排队等待住房的群体购置了约1.45万套租赁住房，总金额达2180亿坚戈。同时，通过“信贷住房”渠道又建设和购买了约1.4万套住房，金额约为1400亿坚戈。

得益于2%和5%的优惠住房贷款政策，国家住房对居民而言更加可负担，目前已有5000多个家庭使用相关贷款。此外，通过“纳乌鲁兹”（Nauryz）和“纳乌鲁兹–雇员”（Nauryz–Zhymysker）住房计划，政府还发放了约8600笔贷款，总金额达2330亿坚戈。

去年，政府还向公民提供了约8000套租赁住房以及1.1万多笔优惠按揭贷款。此外，法律修订后，原先“无购买权”的租赁住房允许住户进行私有化，超过1.5万名公民已利用这一机会获得住房产权。

同时，1.1万多名居民获得了租房补贴，用于支付部分房租，相关补贴资金总额达到76亿坚戈。

纳哈斯帕耶夫表示，2026年相关住房支持措施将继续实施。政府计划通过购买地方执行机构发行的证券投入1550亿坚戈，用于建设约1.15万套住房，同时还计划新增发放1.8万多笔优惠住房贷款。

【编译：达娜】