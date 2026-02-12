哈萨克斯坦2026年1月发放生育及育儿补贴逾592亿坚戈

一、生育一次性补贴发放情况

2026年1月，共有2.85万人从共和国预算中领取生育一次性补贴，发放总额为56亿坚戈。该补贴适用于新生儿父母、合法收养人及监护人，包括哈萨克斯坦公民、归侨（血亲同胞）以及在哈永久居住的外国公民。

根据规定，生育补贴标准与当年《共和国预算法》确定的月计算指数挂钩。自2026年起，相关补贴金额整体上调10%。具体标准如下：

第一、第二、第三个子女：38倍月计算指数，即164,350坚戈；

第四个及以上子女：63倍月计算指数，即272,475坚戈。

二、0至1.5岁育儿补贴

对于未参加强制社会保险体系的抚养人，包括亲生、收养、监护或继子女的家庭（在未计入另一方家庭前提下），可依法申请育儿补贴。

2026年1月，共有13.02万人领取1.5岁以下子女育儿补贴，总额达42亿坚戈。补贴标准按子女顺序分级发放：

第一胎：5.76倍月计算指数（24,912坚戈）；

第二胎：6.81倍月计算指数（29,454坚戈）；

第三胎：7.85倍月计算指数（33,952坚戈）；

第四胎及以上：8.90倍月计算指数（38,493坚戈）。

三、国家社会保险基金相关社会支付

除国家预算补贴外，参加强制社会保险的在职人员，还可通过国家社会保险基金获得收入损失补偿类社会支付。

1. 妊娠及分娩一次性社会支付

若因怀孕、分娩或收养新生儿导致收入损失，社会支付按产假期间全部天数计算，金额依据申请前12个月已缴纳社会保险费的平均月收入及病假天数确定。

2026年1月，共有1.74万人获得该项一次性社会支付，总金额为168亿坚戈，平均支付金额为1,160,626坚戈。

2. 1.5岁以下子女育儿期间收入损失月度补偿

参加强制社会保险体系的人员，自子女出生之日起可获得育儿期间收入损失补偿。支付标准为过去两年平均月收入的40%。如一次生育两个及以上子女，补偿分别计算、分别发放。

2026年1月，该项月度社会支付发放对象为1.65万人，总额326亿坚戈，月均支付金额为78,294坚戈。

