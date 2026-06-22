2026年世界杯：乌拉圭2:2战平佛得角 埃及3:1逆转新西兰
（哈萨克国际通讯社讯）2026年国际足联世界杯小组赛第二轮再赛两场。在H组比赛中，乌拉圭队与佛得角队2:2握手言和；G组比赛中，埃及队3:1逆转战胜新西兰队。
H组方面，佛得角队率先取得进球。第21分钟，凯文·莱尼尼（Kevin Lenini）为球队首开纪录。
比赛临近上半场结束时，乌拉圭队连入两球实现反超。第44分钟，马克西米利亚诺·哈维尔·阿劳霍·比尔切斯（Maximiliano Javier Araujo Vilches）破门得分；第46分钟，阿古斯丁·卡诺比奥（Agustín Canobbio）再下一城。
下半场第61分钟，佛得角队球员埃利奥·瓦雷拉（Elio Varela）攻入一球，将比分扳平。最终，两队以2:2结束比赛。
本组另一场比赛中，西班牙队以4:0大胜沙特阿拉伯队。
首轮比赛中，西班牙队与佛得角队0:0战平，沙特阿拉伯队与乌拉圭队1:1握手言和。
G组方面，新西兰队迎战埃及队。第15分钟，新西兰队球员芬恩·瑟曼（Finn Surman）率先破门。
易边再战后，埃及队连入三球完成逆转。第58分钟，穆斯塔法·齐科（Mostafa Zico）扳平比分；第61分钟，穆罕默德·萨拉赫（Mohamed Salah）帮助球队反超；第82分钟，特雷泽盖（Trezeguet）锁定胜局。
本组另一场比赛中，比利时队与伊朗队0:0战平。