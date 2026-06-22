2026年世界杯：乌拉圭2:2战平佛得角 埃及3:1逆转新西兰

（哈萨克国际通讯社讯）2026年国际足联世界杯小组赛第二轮再赛两场。在H组比赛中，乌拉圭队与佛得角队2:2握手言和；G组比赛中，埃及队3:1逆转战胜新西兰队。