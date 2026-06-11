2026年5月成为有记录以来第二热的5月 全球气候变暖趋势持续加剧

（哈萨克国际通讯社讯）根据欧洲中期天气预报中心（ECMWF）下属哥白尼气候变化服务局（Copernicus）最新发布的数据，2026年5月成为全球有气象记录以来第二热的5月，仅次于2024年同期。与此同时，欧洲多地提前出现强烈热浪，部分国家降水量明显高于常年水平，全球气候异常现象持续加剧。

数据显示，2026年5月全球地表平均气温达到15.81摄氏度，较1991年至2020年同期平均水平高出0.55摄氏度；与1850年至1900年工业化前时期相比高出1.42摄氏度。

海洋升温趋势同样明显。5月全球海表平均温度达到20.9摄氏度，为有记录以来第二高水平，仅略低于2024年5月创下的20.93摄氏度历史纪录。

哥白尼气候变化服务局指出，赤道太平洋地区正持续向厄尔尼诺状态发展，预计未来数月相关现象将进一步增强。同时，热带太平洋大范围海域海表温度仍维持在异常偏高水平。

欧洲多国提前遭遇强烈热浪

报告显示，2026年5月欧洲天气呈现从明显偏冷迅速转向异常高温的特点。席卷西欧的热浪成为该地区同期有记录以来最强的一次早期高温过程。

法国、英国、爱尔兰和葡萄牙等国受到较大影响。专家表示，热浪提前出现符合欧洲长期变暖趋势。随着欧洲大陆升温速度不断加快，极端高温事件正变得更加频繁、持续时间更长且出现时间更早。

与此同时，欧洲不同地区降水分布差异明显。意大利、西班牙以及西欧、中欧和东欧部分地区降水量低于常年平均水平；而土耳其、保加利亚和摩尔多瓦则遭遇大范围洪灾。

此外，欧洲西北部、北斯堪的纳维亚地区、芬兰、土耳其以及黑海部分地区降水量明显高于常年水平。

2026年春季跻身欧洲最暖春季前三

数据显示，2026年3月至5月期间成为欧洲有记录以来第三暖的春季。

除欧洲外，北美、中国西部地区、巴西、南非以及澳大利亚大部分地区降水量均出现增加趋势。与此同时，美国中部、中亚大部分地区、马达加斯加、澳大利亚西南部以及南美洲部分地区则面临不同程度的降水不足问题。

专家指出，全球气温和海洋温度持续攀升，极端天气事件频率增加，表明全球气候变化影响正在进一步加深，各国仍需加强应对气候变化和减缓温室气体排放的相关措施。