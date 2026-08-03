2026年7月年通货膨胀率为10.2%

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据国家统计局数据，2026 年 7 月的月通货膨胀率为 0.6%，低于 6 月的数值 (0.8%)。

7月份，部分时令水果和蔬菜的价格跌幅最大。其中，黄瓜价格下降了22.6%，西红柿下降了17.7%，胡萝卜下降了5.3%，香蕉下降了4.0%，苹果下降了2.7%，橙子下降了2.3%，柠檬和土豆下降了1.6%。此外，鸡蛋价格下降了1.4%，大麦粒价格下降了1.3%。

在非食品类商品中，二手车价格下降了 3.8%，电动绞肉机价格下降了 2.2%，洗衣皂价格下降了 1.5%，智能手机和眼镜价格下降了 1.3%，染发剂价格下降了 0.7%。

按年计算，2026年7月的通货膨胀率为10.2%（2026年6月为10.3%）。非食品商品价格上涨了11.7%，食品商品价格上涨了10.1%，付费服务价格上涨了9.2%。

与去年7月相比，部分果蔬价格持续下降。其中，黄瓜价格下降31.6%，西红柿下降26.5%，洋葱下降10.9%，大蒜下降8.1%，橙子下降7.8%，苹果下降4.7%。此外，大米价格也下降了4.1%。

在非食品类商品中，与 2025 年 7 月相比，国产新组装乘用车的价格下降了 16.2%，空调下降了 10.8%，医用体温计下降了 7.5%，医用绷带下降了 6.4%。

消费者价格指数是衡量通货膨胀水平的指标，按月计算。该指数监测537种商品和服务。自2026年1月起，消费者价格指数计算结构中食品占比为41.1%，非食品占比为28.4%，有偿服务占比为30.5%。