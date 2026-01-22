中文
    2026年度世界大学学科排名：纳大多学科排名稳步上升

    哈萨克国际通讯社讯）泰晤士高等教育发布了2026年度世界大学学科排名。据纳扎尔巴耶夫大学通报，该校在多个核心学科领域进一步巩固并提升了全球排名。

    Фото: nu.edu.kz

    在“医学与健康科学”学科，纳扎尔巴耶夫大学从去年的401-500名区间跃升至301-400名，实现连续两年的稳步进步。同样，“艺术与人文科学”学科的排名也明显上升，从2025年的401-500名区间提升至301-400名区间。

    “教育学”仍是纳扎尔巴耶夫大学的王牌学科，该学科不仅在校内保持领先地位，在全球排名中更位列176-200名区间。

    此外，“工程学与社会科学”学科位列全球401-500名区间，“计算机科学”进入501-600名区间，而“物理学”及“商业与经济学”则继续稳居601-800名区间。

    泰晤士高等教育学科排名覆盖全球顶尖高校，采用综合评分体系对11个学科领域进行全面评估。

    —纳大始终致力于在教学、科研和创新领域达到国际一流水平，并持续投入资源推动这些方向的发展。我们为获得权威认证而感到自豪，同时通过与Advance HE等重要合作伙伴的合作，支持教职员工提升专业能力。学科排名的显著提升，充分体现了我们对学术卓越的不懈追求，-纳扎尔巴耶夫大学校长瓦卡尔·艾哈迈德教授表示。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 教育 高等院校
