哈萨克斯坦裁判获邀执裁2026年亚洲运动会

据悉，因迪拉·别克帖诺娃将在本届洲际赛事中负责皮划艇和独木舟项目的裁判工作。她也因此成为哈萨克斯坦该项目首位获得国际级资格的女性裁判，在国家体育发展史上具有里程碑意义。

因迪拉·别克帖诺娃表示，能够代表国家参与大型国际赛事执裁，并成为首位获得国际级别认证的哈萨克族女性裁判，是莫大的荣誉。这既是多年深耕专业领域、积累国际经验的成果，也体现了国际体育组织对其专业能力的高度认可。她强调，未来将继续致力于提升专业裁判水平，为巩固哈萨克斯坦在国际体育舞台上的地位作出贡献。

此外，她还将赴匈牙利塞格德，参与皮划艇与独木舟世界杯分站赛的执裁工作，并在国际皮划艇联合会（ICF）裁判委员会框架内担任终点裁判（Finish Line Judge）。

据介绍，第二十届夏季亚洲运动会将于2026年9月19日至10月4日在日本名古屋市及爱知县举行。赛事共设41个大项（涵盖68个分项），将产生460套奖牌。此次亚洲运动会不仅是亚洲地区最高水平的综合性体育赛事之一，也被视为检验各国体育整体实力的重要平台。

【编译：达娜】